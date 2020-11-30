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Евросоюзу грозит скорый развал: политолог назвал причину

30 ноября 2020, 21:00  •  74 • Политика
Фото: Zheng Huansong/XinHua/www.globallookpress.com
Старый Свет раздирают противоречия
Традионная старая Европа не сможет мириться с Евросоюзом в его современном виде. По этой причине на Западе уже давно возник серьезный раскол, заявил политэксперт Антон Бредихин.
По словам специалиста, Европу гложет весьма неприятный случай – Венгрия и Польша блокировали принятие бюджета ЕС на семилетний срок суммой в 2 трлн евро. Протестующие государства выступили против положения, в котором указывается, что финансирование членов Евросоюза зависит от соблюдения принципа верховенства права. Многие страны Европы уже высказались о том, что "диктаторы" из Будапешта и Варшавы стремятся к разрушению европейского единства.
Как отметил эксперт, в Венгрии давно царят довольно явные антиевропейские тенденции вокруг миграционной политики Брюсселя, взаимодействия с РФ и использования противовирусных препаратов.
Польша же изначально принимала последовательные действия по вхождению в состав ЕС, став в этом отношении образцом по идеальной европейской "интеграции". Однако на сегодняшний день в стране идет серьезное противостояние представителей традиционных ценностей и сторонников ЛГБТ-браков. Судьба Евросоюза в таком случае остается весьма неопределенной.
"И это вопрос уже ближайшего времени, а не какой-то там далекой перспективы", — заключил Бредихин в интервью Nation News.
Ранее автор преамбулы к Конституции Евросоюза Дэвид Энгельс заявил о том, что ЕС оказался на грани развала.

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