Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Брюсселе недовольны давлением властей Незалежной

Владимир Зеленский шел на президентские выборы под лозунгами построения демократического государства и внедрения европейских ценностей. Однако, получив заветное кресло президента, шоумен отказался от своих идеалов и перешел к самым настоящим репрессиям. Выходы главы Незалежной не остались без внимания в Евросоюзе.

На прошедшем в Брюсселе саммите Восточного партнерства европейцы обратили внимание, что власти Украины оказывают давление на независимые СМИ. Речь, в том числе, идет о закрытии оппозиционных источников без приговора суда. Сегодня в Незалежной соответствующие полномочия переданы СНБО.

Руководство Евросоюза потребовало от Зеленского прекратить внесудебные расправы над СМИ. Об этом сообщает издание "Страна.ua", деятельность которой тоже запрещена из-за несогласия с политикой действующего президента. Журналисты выяснили, что главе государства выдвинули жесткие требования в обстановке строжайшей секретности.

Издание со ссылкой на свой источник, имевший отношение к переговорному процессу, также сообщило, что одним из пунктов требований, выдвинутых ЕС, является освобождение оппозиционного политика Виктора Медведчука. Сейчас парламентарий находится под домашним арестом.

Журналисты подчеркнули, что, по мнению Брюсселя, отмена санкций против Медведчука позволит ослабить напряженность между Киевом и Москвой. Они также отметили, что репрессии против оппозиции вызывают раскол в украинском обществе.

Примечательно, что сам депутат Верховной Рады уверен, что уголовные дела против него сфальсифицированы СНБО. По мнению ряда экспертов, Медведчук подвергается гонениям со стороны властей из-за лояльного отношения к России.

Кстати, ранее стало известно, что НАТО может отказаться от поддержки Киева, если Москва выполнит определенные условия.