Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей по...
Главная / Политика

Евросоюз заступился за Медведчука и потребовал от Зеленского прекратить репрессии

23 декабря 2021, 14:45  •  261 • Политика
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Брюсселе недовольны давлением властей Незалежной
Владимир Зеленский шел на президентские выборы под лозунгами построения демократического государства и внедрения европейских ценностей. Однако, получив заветное кресло президента, шоумен отказался от своих идеалов и перешел к самым настоящим репрессиям. Выходы главы Незалежной не остались без внимания в Евросоюзе.
На прошедшем в Брюсселе саммите Восточного партнерства европейцы обратили внимание, что власти Украины оказывают давление на независимые СМИ. Речь, в том числе, идет о закрытии оппозиционных источников без приговора суда. Сегодня в Незалежной соответствующие полномочия переданы СНБО.
Руководство Евросоюза потребовало от Зеленского прекратить внесудебные расправы над СМИ. Об этом сообщает издание "Страна.ua", деятельность которой тоже запрещена из-за несогласия с политикой действующего президента. Журналисты выяснили, что главе государства выдвинули жесткие требования в обстановке строжайшей секретности. 
Издание со ссылкой на свой источник, имевший отношение к переговорному процессу, также сообщило, что одним из пунктов требований, выдвинутых ЕС, является освобождение оппозиционного политика Виктора Медведчука. Сейчас парламентарий находится под домашним арестом.
Журналисты подчеркнули, что, по мнению Брюсселя, отмена санкций против Медведчука позволит ослабить напряженность между Киевом и Москвой. Они также отметили, что репрессии против оппозиции вызывают раскол в украинском обществе.
Примечательно, что сам депутат Верховной Рады уверен, что уголовные дела против него сфальсифицированы СНБО. По мнению ряда экспертов, Медведчук подвергается гонениям со стороны властей из-за лояльного отношения к России.
Кстати, ранее стало известно, что НАТО может отказаться от поддержки Киева, если Москва выполнит определенные условия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



261
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 06:35
Экс-глава СБУ поставил ультиматум России, США и НАТО
23 декабря 2021, 08:20
Депутаты нашли способ восстановить умирающую Украину с помощью "московитов"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2021, 16:10
Главный документ века: Москва заговорила с Вашингтоном с позиции силы
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
21 декабря 2021, 20:45
Скидок никто делать не будет. Кедми рассказал, что ждёт американскую ЧВК в Донбассе
22 декабря 2021, 04:20
"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.