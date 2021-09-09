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Евросоюз заставит Россию качать газ через Украину и после запуска "Северного потока-2"
09 сентября 2021, 20:55 • 25 • Политика
В Варшаве надеются на исполнение "Газпромом" новой директивы Брюсселя
"Газпром" вынужден будет использовать украинскую ГТС даже после введения в строй "Северного потока-2" из-за требований к новому газопроводу со стороны Евросоюза. Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский, передает агентство "Укринформ".
Он отметил, что в случае использования "СП-2" в соответствии с европейскими нормами, то эксплуатировать трубу в полную силу не получится. России придется и дальше транспортировать голубое топливо через украинскую территорию.
"Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта "Северный поток-2"", – цитирует РИА "Новости" пана Маевского.
Напомним, в конце августа Высший земельный суд Дюссельдорфа не освободил "СП-2" от норм новой газовой директивы ЕС, которая запрещает одной компании владеть газопроводом и поставлять по нему сырье. Таким образом "Газпрому", который по российскому законодательству единственный имеет право экспортировать топливо по трубопроводам, придется лишь половину мощности заполнять балтийскую магистраль.
Экспертное сообщество в сфере энергетики высказывало ряд мнений, как отечественный монополист может разрешить данную дилемму.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что первый газ по "СП-2" пойдет в Европу с 1 октября.
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