Евросоюз зашёл в тупик

Автор:

Латышев Сергей

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил работу экстренного саммита Евросоюза в Брюсселе по причине неспособности стран-членов согласовать кандидатуры нового руководства сообщества. Это произошло в воскресенье поздно вечером. С тех пор Туск, ловкий дипломат, ведёт пока что безрезультатные двусторонние переговоры с отдельными лидерами ЕС, чтобы прийти к компромиссу. Саммит возобновится, когда он будет найден. Сегодня утром, после лихорадочных попыток Туска уладить этот вопрос, европейский источник подтвердил в кулуарах экстренного саммита ТАСС: «Прогресса нет, компромисса нет». Инсайдеры не скрывают, что «всё плохо и лидеры зашли в тупик».

Это было понятно ещё до того, как начались обсуждения кандидатур. Хотя бы по тому, как нехотя европейские лидеры собирались на экстренный саммит. Он начался с опозданием на три часа и при полной неопределённости. Из высказываний участников мероприятия по их прибытии в Брюссель явствовало, что избрание Папы Римского при сложившихся условиях является более лёгким делом. Ни один из кандидатов не способен с ходу набрать необходимое число голосов. Лидеры стран группируются по интересам и блокируют претендентов, которые им неугодны. В связи с расколом в ЕС по ряду кардинальных проблем, например темпам и направлению дальнейшего развития, миграционному кризису, отношению к России, – это очень серьёзные разногласия.

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск – ловкий дипломат, но даже ему исключительно трудно согласовать новое руководство ЕС. Фото: www.globallookpress.com

Что и кто стоит на кону?

Главы государств и правительств 28 стран ЕС пытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов, которые будут руководить сообществом в 2019-2024 годах и определят, каким путём пойдёт далее ЕС. Будет ли это его максимальное расширение при сохранении рыхлой структуры, как сейчас? Или это будет «Европа двух скоростей»? Данная концепция, к которой склоняются Париж и Берлин вместе с рядом развитых стран Западной Европы вроде Голландии, предусматривает ускоренную интеграцию ядра ЕС в интересах скорейшего превращения его в европейское супергосударство и маргинализацию «новой Европы», которой придётся заплатить за свою самобытность и политическую строптивость снижением уровня жизни.

Это уже третья попытка решить вопрос будущего руководства ЕС. Первый раз он обсуждался на внеплановом саммите 28 мая. Второй – на саммите 20-21 июня. И оба раза безрезультатно.

Европейским лидерам предстоит одновременно заменить нынешнего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главу Европейского совета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, главу Европейского Центробанка Марио Драги, председателя Европарламента Антонио Таяни. За исключением последнего, полномочия этих деятелей (люксембуржец, поляк, два итальянца и итальянка) продлятся до 31 октября. Мандат Таяни истекает уже 2 июля, так что Европарламент, если на его место никого не изберут, окажется на время обезглавленным.

Что остаётся за кадром?

Основная борьба развернулась за пост нового главы Еврокомиссии. Страны Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия и Чехия) вместе с Италией не согласились с компромиссом, достигнутым по этому вопросу Германией и Францией. Его результатом стало выдвижение на пост руководителя правительства ЕС симпатизирующего «беженцам» нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса. Перечисленные страны опасаются, что этот сторонник этнического переформатирования Европы оставит их без фондов ЕС на выравнивание уровня развития за отказ принимать псевдобеженцев. Их также не устраивает, что представителю не внушающей им большого доверия Германии Манфреду Веберу (ХСС), кандидатуру которого поддерживает «канцлер беженцев» Ангела Меркель, в рамках достигнутой с Парижем договорённости предложено возглавить Европарламент, да ещё сразу на два срока.

Голландский социал-демократ Франс Тиммерманс, может быть, и станет новым главой Еврокомиссии, но со связанными руками. Фото: www.globallookpress.com

Вебер, держащий нос по ветру политический оппортунист, нравится «новым» европейцам только тем, что выступал против «Северного потока – 2», хотя, видимо, только для того, чтобы те его поддержали. А Тиммерманс проштрафился в глазах Вишеградской группы и особенно Варшавы ещё и тем, что, будучи первым зампредом уходящего состава Еврокомиссии, курировал расследование нарушений европейских норм в ходе реформы Конституционного суда в Польше.

Когда Туск понял, что Тиммерманс не набирает нужного числа голосов, он предложил вместо него ещё три кандидатуры, в том числе еврокомиссара по бюджету и кадрам Кристалину Георгиеву. Ни одна из предложенных кандидатур не прошла…

Последние данные

В результате голландец Тиммерманс по-прежнему остаётся наиболее вероятным кандидатом на пост главы Еврокомиссии, но необходимого количества голосов у него по-прежнему нет. Согласно информации из кулуаров форума, болгарка Георгиева имеет преимущество при рассмотрении кандидатур на пост главы Европейского совета (вместо Туска), немец Вебер – на пост главы Европарламента (вместо Таяни), бельгиец Шарль Мишель и датчанка Маргрете Вестагер – на пост главы европейской дипломатии (вместо Могерини). Вопрос о том, кто возглавит ЕЦБ вместо Драги, отодвинут на задний план. Эта должность, вероятно, держится в резерве для достижения финальной договорённости. В общем, торг продолжается. Экстренный саммит ЕС уже стал по времени проведения самым долгим за последние 15 лет. Видимо, утрясать все назначения придётся в комплексе. Большинство стран поддерживают именно такой подход. Не ясно также, сможет ли саммит утвердить новое руководство ЕС единогласно или будет вынужден решать этот вопрос квалифицированным большинством голосов. Также непонятно, когда это произойдёт. Ясно, что уже не сегодня.

Делаем выводы

Всё это говорит о том, что ЕС не способен выдвинуть сильных лидеров, что их вообще у него нет, а также о том, что противоречия между странами – членами сообщества очень серьёзны. В результате, когда кризис тем или иным образом завершится, ЕС станет ещё слабее. Для России есть плюсы и минусы и в сильном, и в слабом Евросоюзе, поэтому Москва может расслабиться и спокойно наблюдать за происходящим. Для России главное не то, насколько сильна или слаба будет Европа, а то, как, в каком направлении будет развиваться она сама, сможет ли она поднять свою экономику, которая является её самым слабым местом, создать вокруг себя на базе бывшего СССР конкурентоспособный геополитический блок. От этого, а не от того, как европейцы поделят посты в руководстве ЕС, будет зависеть будущее России и во многом – Европы.