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Евросоюз запускает первый этап тестирования антиковидных паспортов

07 мая 2021, 21:15  •  67 • В мире
На следующей неделе ЕС запускает первый этап тестирования антиковидных паспортов, которые называются "зелёные цифровые пропуска".
Уже на следующей неделе Евросоюз планирует запустить ранний этап испытания системы коронавирусных сертификатов, которые будут выдавать после вакцинации. Об этом сообщил журналистам информированный источник в Еврокомиссии.
Речь идёт о так называемых зелёных цифровых пропусках, которые будут содержать данные о получении сертифицированной в ЕС прививки, последних ПЦР-тестах и случаях заражения COVID-19. В первой фазе тестирования примут участие 19 из 27 стран, входящих в ЕС.
Впрочем, пока европейские чиновники не определили сферу применения подобных "паспортов". Для этого стоит дождаться июня 2021 года, передаёт ТАСС. Однако чиновники рассчитывают упростить с их помощью санитарные правила для путешественников с иммунитетом.
Как ранее заявил сайту 360tv.ru депутат Государственной Думы Федот Тумусов, введение антиковидных паспортов и сертификатов о получении вакцины в России пока якобы находится "на уровне идеи". Сам парламентарий переболел ковидом, но продолжает соблюдать действующие в стране меры предосторожности.
"Чтобы назвать этот документ паспортом, нужно прописать положения - что даёт, а что нет, где применяется и так далее. Такого документа нет", - уточнил Тумусов.

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