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Евросоюз заплатил Грузии выкуп за освобождение протеже Саакашвили

08 мая 2021, 17:25  •  111 • Политика
Евросоюз внес залог за освобождение грузинского оппозиционера Мелия, являющегося главой партии, которую создал опальный президент Грузии Михаил Саакашвили.
Залог в размере 40 тысяч лари или порядка 11,6 тысячи долларов заплатил ЕС властям Грузии, чтобы они выпустили Нику Мелию - главу партии "Единое национальное движение", которая была создана Михаилом Саакашвили.
Сообщается, что деньги на освобождение протеже Саакашвили были выделены "Европейским фондом за демократию" и переданы грузинским властям через Ассоциацию молодых юристов Грузии. Это произошло в рамках "Соглашения с партиями".
Сегодня были выплачены 40 тыс. лари для освобождения господина Ники Мелии из предварительного заключения,
- гласит заявление представительства ЕС в Грузии.
Напомним, что в стране уже год бушует политический кризис. Оппозиция отказалась принять результаты выборов, на которых победила партия власти. Для преодоления кризиса 19 апреля был подписано соглашение между правящей и оппозиционными партиями.
Одним из условия данного соглашения было освобождение протеже Саакашвили в обмен на уплату залога. Изначально грузинский политик отказывался от помощи ЕС, заявляя, что дело против него сфабриковано, но в итоге сдался и принял европейские деньги.

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