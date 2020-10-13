Евросоюз загнали в тупик с помощью Навального - сенатор

Алексей Навальный. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

Брюсселю и Берлину приходится выкручиваться из ситуации, в которую они попали по вине провокаторов

История с Алексеем Навальным поставила Евросоюз в сложное положение. С одной стороны, Брюсселю пришлось придумывать новые антироссийские санкции, с другой – оправдываться за них перед Москвой.

По мнению сенатора Константина Косачева, авторы "провокации с Навальным" "загнали в тупик" Евросоюз. В итоге были объявлены "некие санкции без какого-либо смыслового содержания", в то же время указано, что Европа заинтересована в хороших отношениях с РФ. Это сказал сначала глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, затем повторил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. При этом изначально было понятно, что сценарий с обвинением Москвы в отравлении Навального был "лишен здравого смысла", пишет Косачев в "Фейсбук".

Накануне Боррель сообщил, что санкции в отношении РФ в связи с делом Навального согласованы членами ЕС. При этом в Берлине убеждены, что заниматься расследованием предполагаемого отравления блогера должны российские правоохранители.

О том, почему решения ЕС никак не повлияют на Россию, рассказал немецкий политолог Александр Рар.