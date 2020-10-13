|
Евросоюз загнали в тупик с помощью Навального - сенатор
13 октября 2020, 14:05 • 28 • Политика
Брюсселю и Берлину приходится выкручиваться из ситуации, в которую они попали по вине провокаторов
История с Алексеем Навальным поставила Евросоюз в сложное положение. С одной стороны, Брюсселю пришлось придумывать новые антироссийские санкции, с другой – оправдываться за них перед Москвой.
По мнению сенатора Константина Косачева, авторы "провокации с Навальным" "загнали в тупик" Евросоюз. В итоге были объявлены "некие санкции без какого-либо смыслового содержания", в то же время указано, что Европа заинтересована в хороших отношениях с РФ. Это сказал сначала глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, затем повторил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. При этом изначально было понятно, что сценарий с обвинением Москвы в отравлении Навального был "лишен здравого смысла", пишет Косачев в "Фейсбук".
Накануне Боррель сообщил, что санкции в отношении РФ в связи с делом Навального согласованы членами ЕС. При этом в Берлине убеждены, что заниматься расследованием предполагаемого отравления блогера должны российские правоохранители.
О том, почему решения ЕС никак не повлияют на Россию, рассказал немецкий политолог Александр Рар.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 октября 2020, 00:50
|
11 октября 2020, 01:35
|
11 октября 2020, 16:15
|
07 октября 2020, 02:15
|
06 октября 2020, 22:35
|
08 октября 2020, 16:45
|
07 октября 2020, 23:20