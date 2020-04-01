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Евросоюз взбесился из-за решения России по Крыму

01 апреля 2020, 22:35  •  299 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брюссель возмутился указу Путина о запрете иностранцам обладать землей на полуострове
Европейский союз раскритиковал решение России запретить гражданам других государств и иностранным компаниям владение земельными участками в Республике Крым. В ЕС назвали эту меру "нарушением международного гуманитарного права".
Евросоюз отказался признавать соответствующий указ президента РФ Владимира Путина. Брюссель считает, что данный документ является очередной "попыткой принудительной интеграции" Крыма в состав Российской Федерации.
Нарушение гуманитарного права, по разумению ЕС, заключается в том, что указом Москва "навязывает российское гражданство" жителям полуострова. Также это может повлечь за собой лишение собственности, считают в Брюсселе.
Указ лидер РФ подписал 20 марта, он был опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, президент расширил список приграничных территорий, на которых иностранцы, лица без гражданства и иностранные юрлица не могут быть собственниками крымской земли.
В перечень добавлены 11 районов и восемь городов Республики, а также муниципальные образования Севастополя.
Теперь иностранцы в течение года должны или продать земельные участки, или перерегистрировать их на аффилированных лиц.

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