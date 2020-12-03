Евросоюз выдвинул России обвинения по коронавирусу

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Европа уже готовит собственный ответ

Европейцы заявили, что некоторые иностранные игроки продолжают активно распространять дезинформацию, касающуюся пандемии коронавируса в Союзе. В особенности они отметили Россию и Китай. Об этом говорится в опубликованном Европейской комиссией Плане действий в области демократии.

Главной целью подобного вмешательства, считают в Европе, – попытка подорвать демократические дискуссии и обострить социальную поляризацию. В числе прочих целей – желание улучшить собственный имидж.

"Когда иностранные субъекты используют тактику манипуляций, чтобы ввести в заблуждение граждан ЕС ради собственной выгоды, то такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа", – приводит отрывок из документа РИА "Новости".

О том, какая именно дезинформация распространялась в Евросоюзе сообщать не стали.

Также в ЕС признали, что попытки распространить дезинформацию отмечались и внутри самой Европы. Еврокомиссия пояснила, что считают под дезинформацией не только откровенно ложные сведения о коронавирусе, но и искажение информации, использование манипуляции и фальшивых профилей в соцсетях. Они отметили, что следует собрать как можно больше знаний об угрозе, чтобы подготовить собственный эффективный ответ.

Ранее Евросоюз уже выдвигал обвинения России и Китаю в отношении дезинформации на фоне коронавируса. Москва и Пекин подобные заявления в свой адрес отвергает. В Китае подчеркивали, что придерживаются открытой позиции относительно публикации сведений о пандемии.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Европа снова обвинила Россию, не предоставив никаких доказательств в дезинформации. Однако, по его словам, России не привыкать к подобному поведению европейских коллег.