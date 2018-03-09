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Евросоюз выделит €1 млрд макрофинансовой поддержки Украине

09 марта 2018, 16:09  •  278 • Украина

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине объемом в €1 млрд. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Александер Винтерштайн.

"Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объемом в €1 млрд, чтобы поддержать реформы", - сказал он.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, это решение последовало после соответствующего запроса от властей Украины, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Все транши в рамках предложенной программы, включая первый, будет основан на условиях по реализации реформ, подчеркивает ЕК.

"Как установлено в Меморандуме о взаимопонимании, они (условия - прим. ТАСС) будут учитывать меры, которые остаются невыполненными в рамках предыдущей макрофинансовой программы, а также включат меры по усилении борьбы с коррупцией", - поясняет ЕК.

Брюссель признает значительные усилия Киева в проведении реформ в стране за последние годы, однако подчеркивает, что ждет от Украины большего прогресса в ряде сфер. В частности, ЕС требует больших усилий в борьбе с коррупцией, укреплении доверия граждан и поддержке экономического восстановления и создания рабочих мест в стране.

Решение Еврокомиссии о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине должны утвердить Совет ЕС и Европарламент, после чего сообщество сможет выделить Киеву первый транш.

"Евросоюз с начала кризиса 2014 года выделил €12,8 млрд для поддержки процесса реформ на Украине, в том числе €2,8 млрд посредством трех макрофинансовых программ", - отметила ЕК.

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