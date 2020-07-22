Евросоюз выделил финансирование странам Балтии

Представители стран Балтии не зря торговались в Брюсселе пять дней

Саммит Евросоюза, на котором шла речь о фонде восстановления и обсуждался финансовый план ЕС на 2021−2027 годы, вместо двух дней продолжался пять из-за разногласий.

Причиной разногласий среди стран-членов ЕС стал пакет помощи по восстановлению экономик европейских стран, вернее распределение этой помощи между странами. На пятый день компромиссное соглашение было достигнуто, несмотря на то что объёмы финансовой помощи для разных стран отличаются в десятки раз.

«Достижение соглашения по Фонду восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса является историческим моментом для Европы. Мы удовлетворены, потому что одобрили амбициозный и соответствующий масштабу кризиса план восстановления»,

– заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте журналистам по завершении саммита ЕС.

У итальянского премьера есть причины для удовлетворения: Италии отдадут из Фонда восстановления экономики почти третью часть – 209 миллиардов евро, или 28%.

Греция получит в общей сложности из разных фондов 70 млрд евро, что является для Греции шансом «сделать прыжок вперёд», отметил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Испании выделили 140 млрд евро, Польше – 160 млрд евро.

На этом фоне помощь, которую ЕС выделил странам Балтии, выглядит совсем маленькой, однако не стоит забывать, что Прибалтика меньше других регионов пострадала от пандемии коронавируса. Так, Литва должна получить на восстановление своей экономики около 2,4 млрд евро.

«Эти средства пойдут на восстановление экономики, проведение в жизнь структурных реформ, инновации, цифровизацию, «зелёный» курс. В случае необходимости Литва также сможет позаимствовать в Фонде восстановления экономики ЕС сумму в размере до 6,8% своего валового внутреннего продукта, или 3 млрд евро на проведение реформ»,

– сообщает пресс-служба президента Литвы.

Латвия из фонда восстановления получит 10 млрд евро.

«В период, когда для всей Европы фонды сократились, для Латвии они существенно увеличились. Результат переговоров очень благоприятный для Латвии, правительству теперь предстоит разумно вложить деньги в развитие экономики»,

– рассказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Эстония достанется меньше всех из фонда восстановления экономики – 1,5 млрд евро в течение трёх лет. Однако ей удалось договориться о снижении ставки самофинансирования до 30%, согласовать увеличение финансирования сельского хозяйства на 35%, в результате в течение семи лет Эстония получит от ЕС более 6 млрд евро.

По мнению эстонского политолога Эдуарда Тина, такая «помощь» в будущем приведёт к тому, что Эстония окажется в ещё большей зависимости от Брюсселя.

«С одной стороны, нам дали больше денег. Но, с другой стороны, когда от нас будут что-то требовать, например, по линии ЛГБТ, политики мультикультурализма и прочего, мы будем вынуждены пойти на уступки. Не случайно Эстонская консервативная народная партия (EKRE) была против этого плана. Словом, нас взяли в хорошую охапку, и в будущем мы вряд ли сможем чувствовать себя свободными»,

– уверен политолог.

Литва и Латвия также, кроме миллиардов из Фонда восстановления экономики, получат миллионы евро из других источников. Например, Литва получит на работы по закрытию Игналинской АЭС 490 млн евро, на финансирование транзита российских граждан через Литву 189 млн евро, на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica 184 млн евро, предусмотрена помощь и на увеличение субсидий фермерам.