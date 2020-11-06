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Евросоюз ввел санкции против Лукашенко
06 ноября 2020, 19:30 • 85 • Политика
В черный список Европы вошли и другие видные личности Белоруссии
Евросоюз официально объявил рестрикции против Александра Лукашенко. Такое решение принято из-за выборов президента Белоруссии, прошедшие 9 августа.
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Блумберг". Ограничительные меры касаются также сына Батьки Виктора Лукашенко и еще 14 чиновников страны, в том числе пресс-секретаря главы Республики Натальи Эйсмонт. Их активы будут заморожены, а им самим запрещен въезд в страны ЕС.
После летних выборов президента Белоруссии в стране вспыхнули протесты. Недовольные результатом голосования требовали отставки Лукашенко. Соперница Батьки Светлана Тихановская и вовсе говорила о том, что народ проголосовал за нее.
Из-за протестов Лукашенко даже провел тайную инаугурацию. Люди выходят на улицы белорусских городов до сих пор. Самые массовые протесты происходят в выходные дни. После ультиматума Тихановской Лукашенко силовики стали разгонять людей жестче, применяя слезоточивый газ, водометы и другие средства.
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