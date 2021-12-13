|
Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер" из-за Сирии и Украины
13 декабря 2021, 19:00 • 87 • Политика
Под рестрикции Брюсселя попали восемь физических и три юрлица
Евросоюз ввел санкции в отношении восьми физических и трех юридических лиц из России за деятельность в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом говорится в официальном журнале ЕС в понедельник, 13 декабря.
В частности, под европейскую дубину угодили российские энергетические компании "Евро полис", "Велада", "Меркурий", работающие в нефтегазовом секторе САР.
Отмечается, что ООО "Евро полис" считается частной компанией, связанной с ЧВК "Вагнер". По данным Брюсселя, она используется якобы в качестве прикрытия для вагнеровцев в
Сирии.
""Евро полис" подписал ряд контрактов с сирийским режимом через госкомпанию General Petroleum Corp., в соответствии с которыми он получает 25% доходов от добычи нефти и газа на месторождениях, захваченных группа Вагнера. Таким образом, он извлекает выгоду из сирийского режима или поддерживает его", – подчеркивается в документе.
Что касается других двух российский компаний, то им также вменяется в вину поддержка "режима" в САР путем трудовой деятельности в нефтегазовой сфере Арабской Республики.
Кроме того Евросоюз решил наказать и сам ЧВК "Вагнер", а также предполагаемого основателя группы Дмитрия Уткина, представителей командования Валерия Захарова, Александра Кузнецова, Валерия Трошева, Андрея Богатова и "наемников" Станислава Дычко, Дениса Харитонова, Сергея Щербакова.
Часть из этих россиян обвинили в участии в военных действиях на Украине, в Сирии, Ливии и других странах.
По информации ЕС, вагнеровцы действуют на местах через создание местных компаний и при поддержке местных властей.
"Группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане, Мозамбике и на Украине, в том числе в пытках, внесудебных и произвольных казнях и убийствах", – следует из документа.
Напомним, в середине ноября этого года издание The Insider совместно с Bellingcat (внесены в РФ в список иноагентов) обнародовали расследование о подготовке украинской разведкой спецоперации по задержанию бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе на стороне ополченцев.
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 декабря 2021, 01:55
|
11 декабря 2021, 17:25
|
12 декабря 2021, 02:45
|
12 декабря 2021, 08:35
|
08 декабря 2021, 07:45
|
07 декабря 2021, 16:35
|
10 декабря 2021, 03:30