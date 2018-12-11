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Евросоюз ввел персональные санкции за выборы в Донбассе

11 декабря 2018, 10:39  •  109 • Политика
Евросоюз ввел сразу пакет санкций против тех, кто был ответственен за организацию выборов в Донбассе. В частности, против членов избиркома ЛНР и ДНР, а также избранного главы республики Леонида Пасечника.
Глава Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова и ряд членов центризбиркома республики оказались в новом списке санкций Евросоюза против тех, кто организовывал и участвовал в выборах в Донбассе. Персональные рестрикции также распространяются на избранного главу ЛНР Леонида Пасечника.
В санкционном списке сразу девять человек, судя по официальному журналу ЕС. Помимо членов избиркома ЛНР, там же есть и их коллеги из ДНР.
Любопытный момент - глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в рестрикции включен, а вот его коллега из Донецкой Народной Республики Денис Пушилин новый список не пополнил. Зато там есть председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Today, @EUCouncil adds to sanctions list nine persons involved in the so-called "elections" of 11 November 2018 in #Donestsk #Luhansk: https://t.co/4muh3nPZFB
Official Journal of the European Union including list of names: https://t.co/13Zvfmspnn
— EU Council Press (@EUCouncilPress) 10 декабря 2018 г.

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