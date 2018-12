Евросоюз ввел персональные санкции за выборы в Донбассе

Глава Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова и ряд членов центризбиркома республики оказались в новом списке санкций Евросоюза против тех, кто организовывал и участвовал в выборах в Донбассе. Персональные рестрикции также распространяются на избранного главу ЛНР Леонида Пасечника.

В санкционном списке сразу девять человек, судя по официальному журналу ЕС. Помимо членов избиркома ЛНР, там же есть и их коллеги из ДНР.

Любопытный момент - глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в рестрикции включен, а вот его коллега из Донецкой Народной Республики Денис Пушилин новый список не пополнил. Зато там есть председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Today, @EUCouncil adds to sanctions list nine persons involved in the so-called "elections" of 11 November 2018 in #Donestsk #Luhansk: https://t.co/4muh3nPZFB

Official Journal of the European Union including list of names: https://t.co/13Zvfmspnn