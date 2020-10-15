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Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за инцидента с Навальным

15 октября 2020, 13:45  •  36 • Политика
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
В список попал научный институт и шесть россиян
Евросоюз ввел ограничения против России из-за истории с Алексеем Навальным. Об этом сообщили СМИ.
В санкционном списке оказался один научный институт, а также шесть россиян. Среди них – замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин и директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА "Новости".
Антироссийские санкции ЕС согласовал накануне, 14 октября. Ограничения подразмуевают заморозку активов, а также запрет на въезд. По мнению властей Германии, попавшие в список граждане России ответственны за произошедшее с Навальным 20 августа в самолете Томск-Москва.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва зеркально ответит на запреты Запада. Кроме того, сотрудничество России с Евросоюзом окажется под вопросом.
Напомним, что Евросоюз требует от Москвы объяснений относительно ситуации с Навальным, который по заявлению немецких врачей был отравлен "Новичком". Россия обвинения Запада сочла абсурдными.

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