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Евросоюз введёт новые санкции против России в ближайшие часы
13 марта 2022, 18:40 • 313 • Политика
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал новые санкции Евросоюза против России. Они вступят в силу уже в ближайшие часы.
Евросоюз намерен до конца дня 13 марта ввести новые санкции против России. По словам Ле Дриана, пакет сейчас проходит этап согласования послов ЕС.
В Россию запретят экспортировать из Европы предметы роскоши. Кроме того, планируется заблокировать все возможности инвестировать в русский нефтяной сектор. Глава МИД Франции добавил, что новые санкции "затронут более широкий круг бизнесменов".
Он допустил, что перечисленными им мерами Евросоюз не ограничится.
"Нельзя исключать и другие меры. Все варианты рассматриваются", - произнёс Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
Французский министр добавил, что его страна хотела бы сохранить каналы диалога с Москвой. Он подчеркнул: войну с Россией не ведут ни ЕС, ни Североатлантический альянс.
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