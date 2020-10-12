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Евросоюз введет санкции против Лукашенко
12 октября 2020, 15:10 • 96 • Политика
Решение приняли главы МИД всех 27 стран
Вслед за ограничениями для белорусских чиновников Евросоюз принял решение ввести санкции и против Александра Лукашенко. Об этом пишут СМИ со ссылкой на дипломатического источника.
Политическое решение приняли главы МИД всех 27 стран. Согласовав единую позицию, ЕС включил президента в санкционный список для Белоруссии. Причиной послужила инаугурация Лукашенко после выборов, которые в Европе не сочли свободными и справедливыми, сообщает "Известия".
Ранее Евросоюз одобрил санкции для 40 белорусских чиновников, однако Лукашенко в списке не было. В Кремле назвали это решение верным, ведь внесение президента в черный список обернется ухудшением отношений с Белоруссией.
Республика на введенные ранее визовые ограничения ЕС ответила тем же. Кроме того, Лукашенко пригрозил ударить по экономике стран Прибалтики.
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