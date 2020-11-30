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Евросоюз введет общие санкции в отношении России

30 ноября 2020, 17:20  •  144 • Политика
Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В ЕС решили устроить единый бойкот против своих давних идеологических соперников
Евросоюз намерен взять на себя полномочия по замораживанию активов и введению запретов на поездки в отношении лиц, "причастных к нарушению прав человека". Решение вступает с декабря 2020 года.
Как отмечает источник, члены ЕС уже предварительно одобрили "Европейский закон Магнитского", принятие которого приурочено к 77-летию Всеобщей декларации прав человека. Законодательный акт вводит ограничения против физических лиц, якобы причастных к преступлениям – от геноцида с пытками до арестов и задержаний.
В настоящее время у Брюсселя отсутствуют полномочия для введения запретов на въезд отдельным лицам, так как соответствующая компетенция принадлежит правительствам государств.
Инициатором разработки европейского акта по примеру закона Магнитского, принятого в США, выступили Нидерланды. Первоначальный документ был принят экс-президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой и налагал ограничения в отношении российских чиновников, которые, по версии Вашингтона, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, пишет The Guardian.
Ранее сообщалось о том, что Москва запретила въезд для ряда лиц, имеющих гражданство Великобритании. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, решение Кремля стало ответной меры на ограничения Лондона, принятые против РФ по делу Магнитского.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что РФ объединилась с Белоруссией для принятия зеркальных мер на санкции западной стороны.

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