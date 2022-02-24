Евросоюз внес Марию Захарову в санкционный список

Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список официального представителя МИД РФ Марию Захарову, указано в опубликованном на сайте «Регламенте № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» от 23 февраля.

Под рестрикциями Евросоюза оказались 570 россиян, банки «Россия» и «Промсвязьбанк». ЕС в качестве санкционных мер запретил бизнесу торговать, инвестировать и оказывать техническую помощь Донецкой и Луганской народным республикам.

Днем 23 февраля ЕС объявил о принятии пакета санкций против РФ. Ограничительные меры направлены против 351 депутата Госдумы, еще 27 физических лиц и организаций. Такое решение Совет ЕС объяснил реакцией на решение России «признать неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и на последующее решение направить туда войска».

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Спустя день страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который «нанесет ей большой ущерб». Также ограничительные меры и введение первого транша санкций в отношении России 22 февраля анонсировал президент США Джо Байден. 23 февраля Белый дом объявил о санкциях против компании-оператора «Северного потока – 2» и ее руководства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые санкции Запада против России нелегитимными. Дипломат отметила, что в Москве уже давно поняли, что рестрикции являются единственным инструментом Запада против РФ, для того чтобы сдерживать ее развитие.

17 февраля в ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.