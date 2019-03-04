Евросоюз в роли "третьего лишнего": Еврокомисия хочет получить долю контроля над "Северным потоком - 2"

В Еврокомиссии готовы вести переговоры с Россией по "Северному потоку - 2" от имени Евросоюза. Дело за малым - получением мандата Совета ЕС, запрос на который был уже отклонен в 2017 году. Об этом рассказал в понедельник после заседания Совета ЕС глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори. Повторный запрос находится на рассмотрении.

ЕК предложила государствам ЕС выдать ей мандат для переговоров с Россией о "Северном потоке - 2" и добиться заключения с Россией двустороннего соглашения по регулированию этого проекта, рассчитывая обеспечить над ним контроль Брюсселя.

Это подразумевает перенос решения вопроса о строительстве этого газопровода с уровня межгосударственных отношений между РФ и Германией на уровень отношений РФ со всем Евросоюзом, передает ТАСС.

После того как Совет ЕС отверг этот проект, Еврокомиссия приступила к доработке Газовой директивы, которая находится сейчас в завершающей стадии, чтобы законодательным путем распространить европейские энергонормы на "Северный поток - 2", находящийся вне территории ЕС.