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Евросоюз утвердит свою роль в мировой геополитике лишь тогда, когда избавится от влияния США

14 июня 2021, 02:05  •  34 • В мире
ЕС готов прислуживать Америке в противодействии Китаю
В апреле 2021 г. ЕС принял Стратегию для Индо-Тихоокеанского региона. В выводах специальной комиссии, которая занималась разработкой стратегии, говорится, что Евросоюз признает растущую важность региона и привержен укреплению своей роли в сотрудничестве с региональными партнерами.
Индо-Тихоокеанский регион (понятие было введено американцами сравнительно недавно и вытеснило понятие Азиатско-Тихоокеанского региона) представляет один из экономических и стратегических центров мира. Здесь производится 60% мирового ВВП.
ЕС оправдывает свой интерес к этой части мира тем, что сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе имеет решающее значение для реализации глобальной повестки дня международного сообщества, включая достижение целей ООН в области устойчивого развития; здесь Брюссель вспоминает гуманитарную помощь, решение проблем изменения климата, утрату биоразнообразия и загрязнение, а также содействие соблюдению международного права, включая права человека и свободу судоходства.
Однако внимание в новой стратегии ЕС акцентируется на Южно-Китайском море. Как сказано в пресс-релизе внешней службы Евросоюза, «министры иностранных дел ЕС приняли решение усилить стратегическую направленность, присутствие и действия ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе… с целью содействия стабильности, безопасности, процветанию и устойчивому развитию региона на основе поощрения демократии, верховенства права, прав человека и международного права». Знакомые риторические фигуры!
Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, Евросоюз копирует подходы США. На 2022 год Пентагон запланировал инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион на общую сумму 66 млрд. долл. 9 июня глава Пентагона заявил, что их ведомство завершило ревизию стратегии в отношении Китая. «Инициативы, которые я выдвигаю сегодня, вложены в более широкий подход правительства США к Китаю, – сказал Ллойд Остин. – Усилия, которые я направляю сегодня, улучшат способность министерства активизировать нашу сеть союзников и партнеров, усилить сдерживание и ускорить разработку новых оперативных концепций, новых возможностей, будущей структуры сил…» Министр обороны США будет непосредственно контролировать политику, операции и разведку Пентагона, связанные с Китаем.
Эта переорганизация связана с растущим влиянием Китая. Частью новой стратегии является активизация четырёхстороннего диалога по безопасности между США, Индией, Японией и Австралией.
Во всех этих вопросах ЕС поддерживает линию США. И это второе, на что надо обратить внимание. Начиная с доклада Евросоюза «Стратегический взгляд на отношения ЕС и Китая», вышедшего в марте 2019 г., где говорится о «систематическом и враждебном продвижении Китаем альтернативных моделей управления», Брюссель воспринимает антикитайские модели, разработанные в Вашингтоне. Саммит G7 в Британии 11 июня также обсуждал координацию действий против Китая.
Сторонники подключения ЕС к США во взаимодействии с Китаем заявляют, что Европа не должна оставаться беззубой. Той же позиции придерживается Индия. Шрея Синха из Университета Джавахарлала Неру говорит: «Пекин продолжает угрожать безопасности региона, заявляя о неоспоримом суверенитете частью пространства в Южно-Китайском море. Исторически сложившиеся отношения между Европой и Китаем свидетельствуют о многочисленных случаях, когда ЕС и Китай оказывались в ссоре. Более того, в последние годы Евросоюз опасался… нападения Китая на независимость Гонконга, а также проведения Китаем во всей своей внешней политике линии воина-волка... Появление у ЕС Индо-Тихоокеанской стратегии даёт Евросоюзу доступ к региону, определяющему нынешний глобальный порядок. Крайне важно, чтобы Евросоюз не стал здесь беззубым тигром…»
Подобные заявления звучат, скорее, как подстрекательство, чем как пожелание Евросоюзу быть суверенным в принятии важнейших решений. Действующим лицом мировой геополитики Евросоюз может стать только тогда, когда избавится от влияния США. Неважно, идёт речь о стратегии в Тихоокеанском, Индийском или Арктическом регионах.
Между тем Лайл Голдштейн из Военно-морского колледжа США указывает на большое количество противоречий в Индо-Тихоокеанской стратегии США, напоминаюшей «воспоминание об однополярном мире» 1992 года. Он пишет: «Основополагающими изменениями в региональном балансе сил должны привести к новой стратегии США, основанной на реализме и сдержанности. Администрация Байдена не должна упускать из виду фундаментальные недостатки прежней стратегии. Новой команде было бы разумно отказаться от старой стратегии и начать всё заново».
Фото: REUTERS/POOL New
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

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