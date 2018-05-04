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Евросоюз урезает финансирование Польше

04 мая 2018, 16:39  •  206 • В мире
Борьбу с Брюсселем за деньги ЕС Варшава проиграла
Из-за выхода Великобритании из ЕС бюджет союза «похудеет» в ближайшие семь лет на €94 млрд. В проекте бюджета на 2021-2027 гг. на 13% урезано финансирование для стран Восточной Европы. Польша, например, получит на €8-15 млрд. меньше, чем получала раньше.
«И это только начало, потому что в ходе переговоров [по бюджету] получится ещё меньше денег. Мы наблюдаем чёткую смену настроений [внутри ЕС]. Текущий бюджет был бюджетом солидарности с Восточной Европой. Но это уже закончится…», – заявил польский парламентарий Януш Левандовский, бывший комиссар ЕС по бюджетным вопросам.
Долгое время Польша была основным получателем финансовых поступлений из бюджета Европейского союза (€77,6 млрд.). Теперь при выделении средств Еврокомиссия будет учитывать не только доход на душу населения, но и такие показатели, как уровень безработицы среди молодёжи, количество принятых мигрантов, объёмы инвестиций в образование и демографические данные.
Польша долго и упорно отказывалась принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока – теперь за это денег от Брюсселя она получит меньше. Еврокомиссия успокаивает Варшаву: мол, это не наказание поляков за упрямство, просто основная помощь пойдёт тем странам, которые борются с наплывом мигрантов. А это не Польша.
«Польское правительство решительно сопротивляется введению иных, кроме дохода на душ населения, показателей…, но борьба проиграна», – сказал евродепутат от Польши, докладчик по вопросам нового бюджета Ян Ольбрыхт.
Высвободившиеся средства Брюссель обещает направить на проекты в сфере инноваций (€80 млрд.), охраны границ (€4 млрд.), миграции (€1 млрд.), безопасности (€0,6 млрд.) и др. В Варшаве опасаются, что и здесь полякам дадут теперь меньше. С уменьшением денежных поступлений из Брюсселя слабеют и мотивы привязанности Польши к «европейской интеграции».
Соб. корр. ФСК
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