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Евросоюз упростил визовый режим для белорусов
27 мая 2020, 17:55 • 25 • Политика
Жителей Белоруссии пустили на порог Шенгенской зоны
Совет Евросоюза одобрил сегодня два основополагающих документа о пересечении границ с ЕС белорусскими гражданами – это соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии с Республикой. Об этом сообщает пресс-служба СЕ.
Отмечается, что в 2019 г. количество заявок на получение шенгена от белорусов достигло почти 650 тыс.
"Заключение соглашения об упрощении визового режима является важным шагом в отношениях между нашими гражданами и поможет укрепить наши экономические, культурные и научные связи", – приводит релиз слова заместителя премьер-министра и главы МВД Хорватии Давора Божиновича.
Документ предусматривает взаимное облегчение процедур оформления виз для большинства граждан и снижение визового сбора для жителей Белоруссии с €80 до €35. Владельцы дипломатических паспортов освобождаются от визового обязательства.
Решение о выдаче разрешительного документа будет приниматься максимум за 10 дней, кроме отдельных случаев. Увеличивается срок пребывания иностранцев в Белоруссии и белорусов в странах ЕС с 90 до 180 дней в году.
Ожидается, что соглашения вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Напомним, 13 мая Европарламент одобрил соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Ранее в апреле этот документ подписал президент Республики Александр Лукашенко.
Вероятно, в Старом Свете теперь прибавится конкурентов для украинских заробитчан.
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