Евросоюз торгует с Китаем в ущерб США

Соединённым Штатам придётся потесниться

США теряют звание главного экономического партнёра ЕС в пользу Китая.

На фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином объём товарооборота Китая только с шестнадцатью странами Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) в формате 16+1 превысил $82 млрд. С января по апрель рост составил 7,9% по сравнению в предыдущим годом, а в период 2011-2018 гг. суммарный рост торговли составил 55,4%.

Представитель Министерства торговли КНР Ли Ченган заявил, что товарообмен со странами ЦВЕ – это лишь 13% от всего товарооборота между КНР и ЕС. «Это говорит о высоком потенциале двусторонней торговли [с ЦВЕ]», – указал чиновник .

«Торговая война между США и Китаем не повлияет на нашу решимость открыть наш рынок миру, и мы будем открывать эти двери всё шире и шире», – цитируют СМИ заместителя директора Института рыночных исследований Министерства торговли КНР Бай Минга.

Формат 16+1 включает Сербию, Хорватию, Словению, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Македонию, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию плюс Китай. В 2017 г. в Будапеште состоялся саммит 16+1.

ЕС тоже старается воспользоваться противоречиями между США и КНР и нарастить сотрудничество с Пекином. В 2018 г. товарооборот КНР – Германия достиг почти €200 млрд. Нидерланды экспортировали в 2018 г. в Китай товаров на €11 млрд. (в 2001 г. этот показатель был равен €1 млрд.) и импортировали на €36 млрд.(в 2001 г. – на €9 млрд.). Италия первой из стран ЕС согласилась вопреки протесту США на участие в китайском инфраструктурном проекте «Один пояс - один путь» и подписала с Китаем пакет экономических соглашений потенциальной стоимостью €20 млрд.

Барбара Меттьюз, старший научный сотрудник Программы развития предпринимательства и глобальной экономики Атлантического совета (США), констатирует неизбежный поворот европейской экономики на Восток: «Учитывая растущую разницу во взглядах между Европой и её традиционными стратегическими партнёрами в США и Великобритании, такой поворот логичен и предсказуем».

В 2016 г. Брюссель и Пекин подписали стратегический план сотрудничества до 2020 г. Соединённым Штатам придётся потесниться.