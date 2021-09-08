Евросоюз так и не нашел способ решить кризис в Белоруссии - Латушко

Павел Латушко. Фото: president.gov.by

Беглый оппозиционер возмутился противоречивым поступкам Запада

Евросоюз не располагает стратегией в отношении Белоруссии. Такое заявление сделал один из оппозиционных лидеров Павел Латушко, выступая на Международном экономическом форуме в Польше.

Бывший глава Министерства культуры республики с горечью констатировал, что в настоящее время у Брюсселя отсутствует выработанная стратегия по урегулированию "кризиса в Белоруссии", который, выразил уверенность оппозиционер, имеет теперь уже не внутригосударственный, а региональный характер.

Так, Латушко заявил, что официальный Минск прекратил сотрудничать с ЕС в рамках "Восточного партнерства" – программы Евросоюза по развитию интеграционный связей с шестью странами постсоветского пространства, куда входила и Белоруссия. Политика "восточного соседства", заявил оппозиционер, должна сводиться к сотрудничеству, однако "режим Лукашенко" оборвал все связи.

Беглый оппозиционер также выразил недоумение из-за того, что Минск смог получить кредитный транш от МВФ, несмотря на санкции со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов. Запад, считает он, должен продолжать политику непризнания действующего правительства республики.

"Вводите санкции, и потом даете режиму миллиард долларов", – возмутился Латушко.

Ранее Латушко заявил, что Москва и Брюссель уже обговорили сроки урегулирования внутрибелорусского кризиса, обозначив конкретные даты. При этом российская сторона, уверяет лидер НАУ, намерена перехватить инициативу, чтобы решить судьбу местных властей "своими руками" для обеспечения собственных интересов.