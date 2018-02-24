Евросоюз ставит Украину на "счётчик"

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Еврокомиссия требует от Украины вернуть 8 миллионов евро за сорванный проект по приграничному сотрудничеству

Недавний не совсем удачный вояж Петра Порошенко в Мюнхен уже дает о себе знать. Европейские элиты послали Украине и ее гаранту четкий и вполне однозначный сигнал: имитация борьбы с коррупцией больше не пройдет и денег Киев не получит. Более того, Украине, помимо многочисленных долгов, придется вернуть и уже выделенную Западом часть средств в размере 8 миллионов евро.

Украина дискредитировала себя перед Европой

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Речь идет о закрытии Брюсселем проекта по реконструкции, развитию и доведению до европейского уровня функционирования 10 контрольно-пропускных пунктов на западной границе Украины. Проект был запущен ещё в 2014 году и предусматривал выделение Евросоюзом около 30 миллионов евро на приведение в порядок и строительство пограничных пунктов на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Киев получил только треть суммы, однако европейских чиновников не удовлетворило её расходование. В частности, к реализации проектов Украина так и не приступила. В Государственной фискальной службе объяснили это кадровыми перестановками в ведомстве, задержками в проведении тендера и внесении согласований в проекты.

“Есть некоторая усталость от Украины. Людей раздражает отсутствие реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Все застопорилось”,

- приводит Reuters мнение одного высокопоставленного европейского чиновника.

Это уже не первый раз, когда Брюссель шантажирует украинскую власть прекращением финансовой помощи, требуя беспрекословного подчинения и выполнения всех своих требований, большинство из которых носят откровенно кабальный характер. В январе этого года Евросоюз отказал Украине в переводе транша в размере 600 миллионов евро на том основании, что Киев не выполнил 4 из 21 выдвинутых условия. В частности, ЕС уже в ультимативном порядке требует от Украины отменить мораторий на вывоз леса-кругляка, что грозит Киеву как серьезными экономическими потерями ввиду упадка собственной деревообрабатывающей промышленности, так и экологическими проблемами – гибелью уникальных карпатских лесов и увеличением природных катаклизмов. Между тем, запрет на вывоз леса-кругляка действует лишь де-юре. Де-факто, эшелоны с бревнами и лесовозы как шли, так и продолжают идти в западном направлении, ввиду царящей на местах безработицы и тотальной коррупции, которую центральные власти не способны, да и не пытаются обуздать.

“Евросоюз, потребовав назад деньги за нереализованные совместные проекты, дал таким образом понять, что перед Украиной закрывают двери как перед партнером, который не заслуживает доверия. Зачем строить совместные цивилизованные КПП (случай, за который требуют деньги назад), если нет цивилизации. Окна, двери нужно закрывать. Стремление экспортировать в Европу нацизм и бандитизм уже пугает. Не исключено, что к Украине сейчас будет применен принцип не КПП, а железного занавеса. Сама власть является националистической. Во главе государства стоит "циничный Бандера". Какие ещё нужны аргументы?”,

- отметил на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады, сопредседатель Комитета спасения Украины Владимир Олейник.

"Долг не отдадим, но вы нам дайте еще…"

Интересно, что на Украине отреагировали на требование Брюсселя вернуть 8 миллионов евро отказом. При этом, как обычно попытавшись переложить ответственность с больной головы на здоровую. Так, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе списала все на некую предыдущую программу финансирования ЕС, которая имела место еще до государственного переворота в 2012-2013 годах и проводилась якобы с множеством злоупотреблений.

Вместе с тем, Климпуш-Цинцадзе выразила надежду на новую программу приграничного сотрудничества с ЕС по причине увеличения транзита и украинского экспорта.

“Украина не должна возвращать 8 млн евро. Есть другие механизмы, каким образом ЕС сможет недодать эти средства Украине в будущих программах. Подозреваю, что именно таким образом и будут разворачиваться события по средствам, которые неэффективно использованы в Украине”,

- заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции.

Проще говоря, в Киеве сначала послали Брюссель… к Януковичу, а затем в виде этакого снисхождения, с уверенностью наглого нетрезвого бомжа, считающего, что ему весь мир обязан, попросили еще денег: пусть не на “хеннесси”, но хотя бы на “бояру”.

Война как последний шанс для Порошенко

Ни для кого не секрет, что киевская власть обманывает своих “европейских партнеров”, бурно имитируя реформы и борьбу с коррупцией и выпрашивая под это деньги, возвращать которые предстоит еще не одному поколению украинцев. Деятельность президента-олигарха уже давно стала притчей во языцех, однако на Западе долгое время закрывали на это глаза. США активно использовали Порошенко в своих геополитических интересах, Евросоюз же продолжал медленно плыть в фарватере политики “вашингтонского обкома”.

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Приход в Белый дом администрации Дональда Трампа с его “America first” вызвал очень серьезный кризис доверия в отношениях между атлантическими партнерами. Среди ключевых точек раскола и попытка выхода США из соглашения по иранской ядерной программе, и недовольство Евросоюза провоцированием американцами масштабного конфликта на Ближнем Востоке, и действиями Вашингтона, направленными на недопущение реализации газопровода “Северный поток-2”. И, конечно же, одной из главных проблем остается ситуация на бывшей Украине, от развития которой зависит дальнейшее сохранение антироссийских санкций. В понесшей большие убытки от санкций Европе внимательно следят за ситуацией в Донбассе и настаивают на скорейшей реализации Минских соглашений, после чего вопрос сохранения санкций исчерпает сам себя. Однако выполнение условий Минска-2 в том виде, как это было согласовано “нормандской четверкой” и затем подписано представителями Киева, Донецка и Луганска, неприемлемо и смерти подобно для украинского режима, который не оставляет попыток окончательно торпедировать Минск и силой зачистить непокорный регион. Желательно, прикрываясь при этом спинами западных миротворцев.

Таким образом, Порошенко сейчас поступают четкие и вполне однозначные сигналы о том, что Запад к нему утратил доверие. В Мюнхене его проникновенные речи о “гибридной войне”, в которой Украина защищает европейские ценности от “российской агрессии”, слушает полупустой дремлющий зал, в котором больше половины мест занимают члены украинской делегации. Евросоюз уже напрямую ставит Украину “на счетчик”, требуя возврата разворованных средств. Из США то и дело в Киев наведываются “ревизоры”, которые открыто высказывают свое неудовлетворение процветающей на Украине коррупцией и грозят вытащить на белый свет всю правду об офшорах Порошенко. Ввиду этих обстоятельств, второй президентский срок, на который так надеется Петр Алексеевич, а равно и его политическое (да и физическое) будущее после того, как ему придется покинуть Банковую, находятся под очень большим вопросом. Поэтому, последним шансом для Порошенко в буквальном смысле является война, которая в очередной раз позволит списать все внутренние проблемы на “агрессора” и вновь хотя бы на время привлечь к себе внимание со стороны евроатлантической глобалистской тусовки. Вот только и здесь существует обратная сторона. Развязывание очередной кровопролитной бойни в Донбассе влечет за собой серьезные риски, связанные с возможными военными поражениями, вина за которые целиком и полностью ляжет на Порошенко. Решится ли украинский президент пойти на такой самоубийственный шаг или нет, покажет время. "Царьград" продолжает следить за развитием ситуации.

Павленко Дмитрий