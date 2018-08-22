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Евросоюз создаст платёжную систему, независимую от США

22 августа 2018, 22:24  •  39 • Украина
Берлин – Вашингтону: «Мы хотим сотрудничать, но не позволим ущемлять наши интересы»
Европа должна ввести свою платёжную систему, независимую от США, если она хочет сохранить ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

После выхода из ядерного соглашения с Ираном Соединённых Штатов европейцы опасаются, что налагаемые американцами санкции рикошетом ударят по европейским фирмам, заключившим выгодные контракты с иранцами.


«Вот почему необходимо укреплять [финансовую] автономию Европы, создавая платёжные системы, независимые от Соединённых Штатов, Европейского валютного фонда и… системы SWIFT», – указал Маас.

«При нынешних обстоятельствах это имеет стратегическое значение, и мы говорим Вашингтону: мы хотим сотрудничать, но не позволим ущемлять наши интересы без согласований с нами», – продолжил немецкий министр.

Иран отключён от системы SWIFT, через которую осуществляется львиная доля международных платёжных операций с 2012 г. Не исключено, что санкции США приведут к уходу с иранского рынка европейского капитала. Так, французский концерн Total уже отказался от реализации ряда проектов по газодобыче в Иране.

Брюссель и Тегеран договорились о переходе на евро при оплате поставок иранской нефти, чтобы не проводить сделки в долларах через американские банки. Этот опыт ранее был опробован с Индией, которая покупала иранскую нефть за рупии, и с Турцией, которая оплачивала импорт иранских товаров лирой.

Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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