Для борьбы с миграционным кризисом страны Евросоюза сотрудничают с ливийскими работорговцами. Об этом пишет РИА ФАН.

Ранее стало известно о том, что правительство Мальты объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с Береговой охраны ПНС Ливии. В частности, представители Триполи смогут получить к части территориальных вод вблизи Ливии для перехвата кораблей нарушителей.

При этом в ООН уже фиксировали нарушения со стороны трипольского правительства. Дело в том, что мигрантов в итоге направляют в "центры временного содержания", где людей не только избивают и пытают, но и продают в рабство.

А счета одного из представителей ПНС - обвиняемого в работорговле Абда ар-Рахмана аль-Милада - даже заморозили, запретив выезд из Ливии. Впрочем, с ним продолжает сотрудничать Италия, игнорируя ограничения.

"Единственный способ разорвать этот замкнутый круг насилия - покончить с властью террористов в Триполи, чем и занимается Ливийская национальная армия", - пояснил военный эксперт Сергей Простаков.