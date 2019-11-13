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Евросоюз сдаёт мигрантов ливийским работорговцам - СМИ
13 ноября 2019, 16:39 • 31 • В мире
Как пишут СМИ, власти Евросоюза сдают мигрантов ливийским работорговцам, что позволяет частично решить проблему с наплывом беженцев.
Для борьбы с миграционным кризисом страны Евросоюза сотрудничают с ливийскими работорговцами. Об этом пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно о том, что правительство Мальты объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с Береговой охраны ПНС Ливии. В частности, представители Триполи смогут получить к части территориальных вод вблизи Ливии для перехвата кораблей нарушителей.
При этом в ООН уже фиксировали нарушения со стороны трипольского правительства. Дело в том, что мигрантов в итоге направляют в "центры временного содержания", где людей не только избивают и пытают, но и продают в рабство.
А счета одного из представителей ПНС - обвиняемого в работорговле Абда ар-Рахмана аль-Милада - даже заморозили, запретив выезд из Ливии. Впрочем, с ним продолжает сотрудничать Италия, игнорируя ограничения.
"Единственный способ разорвать этот замкнутый круг насилия - покончить с властью террористов в Триполи, чем и занимается Ливийская национальная армия", - пояснил военный эксперт Сергей Простаков.
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