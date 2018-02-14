Евросоюз профинансирует автономизацию Донбасса от Украины

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Представитель Киева пожаловался, что на "деоккупацию" восточного региона в бюджете заложено всего 34 миллиона гривен, или 1 миллион евро.

В 2018 году Европейский союз выделит на развитие востока Украины 50,5 миллиона евро. Об этом сообщил министр украинского правительства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, финансированием занимается Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ). В конце декабря Киев подписал с ним проект на направление 5 миллионов евро на развитие малого и среднего бизнеса, а также на создание рабочих мест.

Кроме того, 50,5 миллиона евро выделит Европейский союз для финансирования децентрализации Донбасса, а также создание рабочих мест и развитие в регионе малого и среднего бизнеса.

При этом на "деоккупацию" Донбасса госбюджет Украины предусматривает лишь 34 миллиона гривен, или около 1 миллиона евро, заметил Черныш.