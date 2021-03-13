Евросоюз продумывает "избирательное" сотрудничество с Россией

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Некоторые представители стран призвали пересмотреть подход к отношениям с Москвой

Часть стран Евросоюза предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Россией на встрече постпредов в среду для более детального обсуждения на саммите лидеров европейских государств в конце марта.

Так, Италия "в качестве возможных вариантов предложила экономическое сотрудничество и региональные конфликты", а Германия указала изменение климата как одну из областей вероятного взаимодействия. Об этом стало известно Bloomberg, в чье распоряжение попали дипломатические записи со встречи.

Польша, Эстония, Литва и ряд других стран обозначили, что предварительным условием для любых изменений в отношениях с РФ должно быть полное выполнение минских соглашений. Кипр, в свою очередь, предложил провести анализ эффективности антироссийских санкций. Однако при этом большинство стран-членов Союза заявили, что принципы, которыми руководствуется Брюссель в отношении Москвы, нужно сохранить.

Посол Евросоюза в России призывал разработать новый план отношений с Москвой во время разговора с Жозепом Боррелем, указывая, что сейчас стратегия слишком сфокусирована на украинском конфликте и давно устарела.

В пресс-службе Еврокомиссии раскрывать подробно детали встречи не стали высокопоставленных европейских чиновников, передает РИА "Новости, отметив, все члены пришли к общей позиции – сохранить актуальность реализации пяти основных принципов, а также придерживаться более общего подхода при сопротивлении и сдерживании России.