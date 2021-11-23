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Евросоюз продолжит давление на режим Лукашенко – глава МИД Германии
23 ноября 2021, 08:25 • 149 • Политика
Дипломат предложил шаги по улучшению ситуации в Белоруссии
Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас выступил на конференции, посвященной политической ситуации Белоруссии. Он заявил, что Евросоюз продолжит давление на Александра Лукашенко, который обвиняется в эскалации миграционного кризиса.
Министр иностранных дел ФРГ отметил, что его шокировали фотографии мигрантов, замерзающих на границе с Польшей. По его словам, белорусские пограничники гнали беженцев на забор из колючей проволоки. Дипломат подчеркнул, что международное сообщество осуждает "безответственные действия" Лукашенко.
Глава МИД Германии негативно оценил политическую ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после президентских выборов. По его словам, режим арестовал представителей оппозиции или заставил их покинуть родину. Также чиновник уверен, что против политических заключенных применялись пытки.
"Евросоюз и его партнеры продолжают давление на режим Лукашенко", – заявил Хайко Маас.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что для изменения внутриполитической ситуации в Белоруссии уехавшие оппозиционеры должны координировать свои действия и оставаться верными выбранному пути. Также он призвал западные страны оказать поддержку противникам режима и гражданскому обществу.
Глава немецкого МИД отметил, что Лукашенко не настроен на диалог с представителями оппозиции. По мнению дипломата, белорусский правитель превратил конституционную реформу в фарс. В то же время Хайко Маас выразил уверенность, что ситуацию в республике со временем может улучшиться при соблюдении его плана.
Напомним, ранее представители белорусской оппозиции озвучили тактику по предстоящему всенародному голосованию для противников Лукашенко. Экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская призвала сограждан сделать референдум недействительным.
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