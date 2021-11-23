Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Главная / Политика

Евросоюз продолжит давление на режим Лукашенко – глава МИД Германии

23 ноября 2021, 08:25  •  149 • Политика
Фото: president.gov.by
Дипломат предложил шаги по улучшению ситуации в Белоруссии
Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас выступил на конференции, посвященной политической ситуации Белоруссии. Он заявил, что Евросоюз продолжит давление на Александра Лукашенко, который обвиняется в эскалации миграционного кризиса.
Министр иностранных дел ФРГ отметил, что его шокировали фотографии мигрантов, замерзающих на границе с Польшей. По его словам, белорусские пограничники гнали беженцев на забор из колючей проволоки. Дипломат подчеркнул, что международное сообщество осуждает "безответственные действия" Лукашенко.
Глава МИД Германии негативно оценил политическую ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после президентских выборов. По его словам, режим арестовал представителей оппозиции или заставил их покинуть родину. Также чиновник уверен, что против политических заключенных применялись пытки.
"Евросоюз и его партнеры продолжают давление на режим Лукашенко", – заявил Хайко Маас.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что для изменения внутриполитической ситуации в Белоруссии уехавшие оппозиционеры должны координировать свои действия и оставаться верными выбранному пути. Также он призвал западные страны оказать поддержку противникам режима и гражданскому обществу.
Глава немецкого МИД отметил, что Лукашенко не настроен на диалог с представителями оппозиции. По мнению дипломата, белорусский правитель превратил конституционную реформу в фарс. В то же время Хайко Маас выразил уверенность, что ситуацию в республике со временем может улучшиться при соблюдении его плана.
Напомним, ранее представители белорусской оппозиции озвучили тактику по предстоящему всенародному голосованию для противников Лукашенко. Экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская призвала сограждан сделать референдум недействительным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





149
Источник
Похожие новости
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
23 ноября 2021, 00:50
У "летающего авианосца" США нашли серьёзный недостаток: На проблему указал военный эксперт
23 ноября 2021, 04:55
В пять раз быстрее звука: какого китайского оружия испугались в США
23 ноября 2021, 02:35
Военные Норвегии отказались пересматривать версию гибели русской подлодки "Курск"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2021, 13:15
Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России
16 ноября 2021, 13:00
Кто и зачем убивает детей правящей элиты?
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
20 ноября 2021, 19:45
Где в Европе может начаться большая война: Названы три потенциальные горячие точки
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.