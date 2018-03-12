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Евросоюз продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний РФ

12 марта 2018, 12:24  •  68 • Политика

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз официально продлил на полгода ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"12 марта 2018 года Совет продлил на следующие 6 месяцев, до 15 сентября 2018 года, ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, - отмечается в документе. - Меры состоят из замораживания активов и запрета на поездки в отношении 150 человек и 38 компаний".

Соответствующие нормативные акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 марта, сообщает Совет.

Политическое решение о продлении нынешнего пакета санкций, срок действия которого истекает 15 марта, было принято послами 28 стран - членов ЕС еще 21 февраля.

 

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