Евросоюз призвали задним числом отменить "золотые паспорта"

Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить "золотые паспорта".

В рамках продолжающегося давления на Россию и Белоруссию Еврокомиссия выступила с призывом по поводу "золотых паспортов". Представители ЕК считают целесообразным отмену такого подхода.

В Еврокомиссии выступили с рекомендацией к странам Евросоюза, призвав их отменить все существующие схемы получения "золотых паспортов".

Кроме того, ЕК считает, что следует отменить и ранее выданные паспорта ЕС такого типа.

В частности, указал представитель комиссии, необходимо рассмотреть возможность отмены уже полученных паспортов ЕС гражданами России и Белоруссии из списка санкций.