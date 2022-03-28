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Евросоюз призвали задним числом отменить "золотые паспорта"

28 марта 2022, 14:50  •  239 • Политика
Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить "золотые паспорта".
В рамках продолжающегося давления на Россию и Белоруссию Еврокомиссия выступила с призывом по поводу "золотых паспортов". Представители ЕК считают целесообразным отмену такого подхода.
В Еврокомиссии выступили с рекомендацией к странам Евросоюза, призвав их отменить все существующие схемы получения "золотых паспортов".
Кроме того, ЕК считает, что следует отменить и ранее выданные паспорта ЕС такого типа.
В частности, указал представитель комиссии, необходимо рассмотреть возможность отмены уже полученных паспортов ЕС гражданами России и Белоруссии из списка санкций.

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