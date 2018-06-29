Евросоюз призвал Россию признать ответственность за сбитый «Боинг»

Говорят, что сумасшедших нельзя упрекать в отсутствии логики. Она у них имеется, просто не имеет ничего общего с логикой здорового человека. Именно этот постулат приходит на ум, когда читаешь сообщения информационных агентств о том, что на саммите лидеров стран Евросоюза было принято заявление, в котором России предлагают признать ответственность за крушение малайзийского Боинга, выполнявшего рейс МН17 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур. Напомним, он был сбит и упал на востоке Украины.

- ЕС призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями, чтобы установить правду, справедливость и ответственность, - говорится в принятом документе.

Ничего не замечаете? Ну как же, а порядок действий? Сначала признать ответственность, а потом, собственно, устанавливать правду и искать виновного. А зачем тогда, если уже есть признавшая свою ответственность сторона, на которую можно повесить всех, в том числе, и чужих «дохлых собак». Регулярные презентации западных следователей с так называемыми «результатами расследования» превращаются каждый раз в очередной позор и использование аргументов, доказательность которых стремится к нулю, поскольку перманентно предваряется «доказательными» терминами «возможно», «вероятно», «весьма вероятно, наверное» и т.д. Доказательствам России своей невиновности Запад не верит. Очень не хочет верить. Потому и отбрасывает и результаты полигонных испытаний и экспериментов, и математические модели, и показания объективного контроля. А сам раз за разом садится в лужу.

Вот и на последней презентации в Нидераландах итогов деятельности Совместной следственной группы (ССГ) был продемонстрирован фрагмент ракеты, которая якобы сбила лайнер. Не будем даже вспоминать Порошенко, который таскает с собой то кусок автобуса, то обложки паспортов, хотя украинство в таком виде, похоже, стало заразным и для европейцев. Но в Минобороны РФ пояснили, что ракета с таким номером двигателя, который имеется на обшивке движка, была произведена в 1986-м году, и в России все эти изделия того года выпуска сняты с вооружения. Подобные ракеты есть только у ПВО ВС Украины, у некоторых стран Восточной Европы – членов НАТО и у ряда африканских и азиатских государств.

В ССГ в очередной раз предпочли не заметить этот аргумент, но затянули привычную песню с припевом «хайли лайкли» (весьма вероятно). Хайли лайкли, установка «Бук» была привезена из России, хайли лайкли, а потом была увезена назад, хайли лайкли, есть даже «отпечатки русских военных» (правда, потом насчет отпечатков как-то затихли). Без всяких хайли лайкли ситуацию могли бы прояснить США, раз экспертов России не допускают до следствия, предоставив снимки своих спутников-шпионов, но Пентагон и Белый дом отмалчиваются. По всей видимости, не хотят обнародовать неприглядную по отношению к своим союзникам из Киева картину.

Логика сумасшедшего – сначала назначить виновного, а потом устанавливать истину. Для нормального человека. Но не для европейских политиков. Для большинства нынешних лидеров стран ЕС это – единственно спасительный модус операнди. Потому что, давайте вспомним, вся нынешняя система европейских санкций была сконструирована и введена в действие именно из-за крушения злосчастного «Боинга». Да, после воссоединения Крыма были введены экономические санкции, но секторальный характер со стороны ЕС они приняли после падения авиалайнера в поле на Донбассе. И именно после этого Россия ввела свои контрсанкции. А в результате из-за первых и ответных в различных секторах европейской экономики сейчас подсчитывают убытки в сотни миллионов и миллиарды евро.

А теперь, представьте себе, что выходят такие, например, Меркель и Макрон и говорят: «Мы ошибались, Россия не виновата, Россия не сбивала самолет». И что с ними будет на следующий день? Отставка и позор – это еще самый лучший исход.

Нет, эти ребята будут стоять насмерть. По крайней мере, до тех пор, пока нынешнее поколение лидеров стран ЕС не станут пенсионерами.

Доктор сказал «в морг», значит, в морг.

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