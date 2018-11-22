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Евросоюз призвал Косово отменить 100-процентные антисербские пошлины
22 ноября 2018, 08:24 • 90 • Политика
От лица представляемого ей блока глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала Косово отозвать назад свое решение о резком повышении торговых пошлин для сербских товаров. Напомним, что ранее руководство непризнанной республики ввело 100-процентные заградительные тарифы на ввозимую из Сербии и Боснии и Герцеговины продукцию.
По словам Могерини, предпринимаемые Косово действия нарушают существующие на европейском континенте торговые договоренности. В частности речь идет о нарушении Центрально-европейского соглашения о свободной торговле и Соглашения об ассоциации Косово и ЕС.
Ранее правительство Сербии заявило, что намерено ввести ограничительные меры в ответ на возросшие косовскмие тарифы. По подсчетам западных СМИ, в настоящее время Сербия экспортирует в Косово товары на сумму более 400 миллионов долларов.
Кроме того, в правительстве Сербии заявили, что торговый демарш Косово является попыткой взять реванш за то, что непризнанной республики в третий раз отказали в заявке на вступление в Интерпол.
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