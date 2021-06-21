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Евросоюз приветствует: Небо для Белоруссии закрыли ещё семь стран
21 июня 2021, 18:25 • 59 • Политика
Семь стран, не входящих в Евросоюз, присоединились к решению о закрытии неба для белорусских перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.
К воздушным санкциям против Белоруссии присоединились Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания. Также небо для белорусских авиакомпаний решили закрыть страны европейской зоны свободной торговли: Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Решение Евросоюза о закрытии неба для компаний-перевозчиков из Белоруссии было принято 4 июня 2021 года. Сегодня у нему присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС и государства европейской зоны свободной торговли.
Страны Евросоюза приветствуют присоединение к санкциям против Белоруссии, отмечается в документе.
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