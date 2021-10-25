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Евросоюз приставил Польше пистолет к виску – СМИ

25 октября 2021, 11:15  •  138 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава намерена противостоять всей Европе, отстаивая свои интересы
Брюссель готов добиваться своего от членов Евросоюза любыми методами. Варшаве он и вовсе приставил пистолет к виску, чтобы заставить действовать в ущерб национальным интересам. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он призвал ЕС к компромиссу, но отметил, что для этого Брюссель должен пойти на уступки.
Евросоюз превышает свои полномочия и бьет по больному, лишая республику доступа к общей казне. Это явная дискриминация, заявил Моравецкий, сравнивая происходящее с третьей мировой войной.
"Мы будем защищать наши права любым имеющимся в нашем распоряжении оружием",
– предупредил политик в интервью The Financial Times. Он не стал раскрывать, на какие именно шаги готова пойти Польша, но намекнул, что ее стратегия допускает противостояние Варшавы Брюсселю. Чтобы не доводить дело до крайностей, он призвал Еврокомиссию отменить наложенные на Польшу штрафы за невыполнение решений Европейского суда. 
Ранее польский премьер отверг слухи, что республика планирует выйти из ЕС, однако заявил, что Европа должна признать право Польши отменять постановления общеевропейских структур, если они не соответствуют ее национальным интересам.
В октябре Конституционный суд Польши утвердил верховенство польской Конституции над общеевропейским законодательством. В ответ Брюссель не одобрил запрос на выделение 36 млрд евро на восстановление пострадавшей от пандемии польской экономики, а некоторые члены ЕС, в частности Франция, предложили ввести против Варшавы дополнительные ограничения, которые лишат ее финансирования по десяткам международных программ. По словам Моравецкого, на каждый шаг, отрезающий Польше доступ к деньгам, республика будет реагировать очень жестко.
На прошлой неделе Моравецкий пытался убедить в своей точке зрения европарламентариев, но не смог добиться желаемого. Напротив, члены ЕП заявили, что Варшава "радует Путина", внося раскол в европейское единство.

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