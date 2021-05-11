Евросоюз принёс соболезнования родственникам жертв стрельбы в Казани

Евросоюз выразил соболезнования родственникам и близким жертв стрельбы в школе в Казани, сообщает пресс-служба ЕС.

Евросоюз выразил соболезнования родственникам и близким жертв стрельбы в школе в Казани, сообщает пресс-служба ЕС.

Во вторник утром в казанской школе была открыта стрельба. По последним данным, погибли восемь человек, более 30 получили ранения. Стрелок задержан.

После трагедии президент России Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования родственникам погибших и поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.