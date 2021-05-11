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Евросоюз принёс соболезнования родственникам жертв стрельбы в Казани

11 мая 2021, 14:10  •  89 • Политика
Евросоюз выразил соболезнования родственникам и близким жертв стрельбы в школе в Казани, сообщает пресс-служба ЕС.
Евросоюз выразил соболезнования родственникам и близким жертв стрельбы в школе в Казани, сообщает пресс-служба ЕС.
Во вторник утром в казанской школе была открыта стрельба. По последним данным, погибли восемь человек, более 30 получили ранения. Стрелок задержан.
После трагедии президент России Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования родственникам погибших и поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

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