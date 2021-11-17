Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении Минска

В Белоруссии пообещали на санкции ответить

Главы МИД стран Евросоюза приняли решение о введении пятого пакета европейских санкций в отношении Белоруссии в связи с миграционным кризисом на польских границах.

«Мы договорились принять новый пакет санкций, пятый по счёту, который начнёт действовать в ближайшие дни. Совет Европы решил расширить критерии, по которым можно вводить санкции, и теперь добавлено такое понятие, как инструментализация мигрантов – это то, в чём обвиняется режим Лукашенко»,

– заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

Теперь ЕС может вводить санкции в отношении как физических, так и юридических лиц, которых заподозрили в «инструментализации мигрантов».

Новые санкции коснутся, прежде всего, белорусской авиакомпании «Белавиа»: отныне ей запрещено арендовать самолёты у европейских компаний. Дело в том, что более половины всех самолётов белорусской авиакомпании арендуются в Европе. Теперь в Брюсселе решили – если забрать эти арендованные самолёты, то на территорию Белоруссии мигрантов будет попадать в два раза меньше.

Коснутся новые санкции и туроператоров, а также лиц из правительства Белоруссии.

Между тем уже с 14 ноября на рейсы «Белавиа» из Дубаи не берут граждан Сирии, Йемена, Ирака и Афганистана.

«Авиакомпания «Белавиа» подчёркивает, что никогда не способствовала перевозке нелегальных мигрантов в Республику Беларусь. В связи с повышенным вниманием к данной теме со стороны некоторых СМИ, авиакомпания усилила контроль на всех своих рейсах за безукоризненным исполнением всех визовых требований Республики Беларусь и иностранных государств, миграционным законодательством»,

– говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

В Белоруссии же готовы ответить на очередное санкционное давление со стороны Европы, так как введение очередного пакета санкций недопустимо, отметил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Затронул тему европейских санкций и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

Глава государства попросил быстро и эффективно реагировать на события, которые происходят на границе. И напомнил, что поляки обвинили Минск в неоказании гуманитарной помощи беженцам. Хотя такие обвинения звучат более, чем странно, отметил президент, если вспомнить, что он сам поручил организовать доставку и распределение гуманитарной помощи.

«Я занимался этим вопросом все выходные. И все вопросы, которые мною были поручены, решены. Мы и детишек кормим, и беременных женщин. И дрова подвозим, всё, что им необходимо. Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они говорят: «Лукашенко виноват», следом – «Путин виноват», «Беларусь виновата», следом – «Россия виновата». А на санкции мы ответим»,

– констатировал президент.