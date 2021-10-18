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Евросоюз придумал ответ Лукашенко на миграционный кризис

18 октября 2021, 21:45  •  68 • Политика
Фото: Daniel Kalker / dpa / www.globallookpress.com
Брюссель обвинил государственного авиаперевозчика республики в переброске нелегалов
Европейский союз подготовит новые санкционные меры в отношении Белоруссии в качестве ответа на миграционный кризис, вызванный, уверены в Брюсселе, по вине официального Минска. ЕС уже проводит консультации по этому вопросу с представителями стран, из уезжают мигранты, о чем заявил глава Европарлаента Жозеп Боррель.
18 октября главы МИД европейских государств обсудили новые санкциии против Белоруссии, включая ограничения в отношении ряда авиаперевозчиков. Целью рестрикций называется воспрепятствование "преднамеренной политике Минска по засилью тысяч мигрантов и их отправке через границу".
Глава Европарламента заявил, отвечая на вопрос о необходимости новых ограничений в отношении официального Минска и "Белавиа", что Брюсселю необходимы дополнительные контрмеры. Еврокомиссар по внешним делам уверен, что перевозчик занимается доставкой мигрантов в Белоруссию для последующей переброски в Литву и Польшу.
"Но давайте посмотрим, что решат страны Евросоюза", – заявил Боррель.
По мнению министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, ЕС продолжит внутренние обсуждения "чувствительных санкций" против республики. Глава внешнеполитического ведомства не сомневается, что действующий белорусский лидер Александр Лукашенко использует нелегалов в качестве средства давления на европейских соседей. В ответ же, считает он, Брюсселю необходимо давить на Минск с помощью санкций против белорусских авиакомпаний.
Ранее польские спецслужбы обвинили правительство Белоруссии в привлечении средств в государственный бюджет за счет миграционного маршрута, который, уверена Варшава, оплачивают мигранты.

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