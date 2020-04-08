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Евросоюз потратит 2 миллиона на пропаганду в России

08 апреля 2020, 12:35  •  37 • Политика
Фото: Strasbourg R3169 Winfried Rothermel, via ww/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Убытки от пандемии не мешают колоссальным расходам Европы на политические цели
Уровень доверия населения России к европейским дипломатам недостаточно высок. Так решили в Еврокомиссии и постановили выделить €2 млн на проект по углублению "понимания Евросоюза и его политики" среди россиян.
В тендере, с которым ознакомился RT, говорится о необходимости "укреплять потенциал" взаимопонимания РФ и ЕС за счет поддержки европейского представительства в Москве и других городах. Планируется проведение мероприятий с "просветительскими" целями, конференции, визиты делегаций и учеба в рамках международного обмена.
В ЕК не скрывают, что проект направлен на конкретную аудиторию, в которую входят журналисты, аналитические центры, молодежь, российские предприниматели и академические круги, передает РИА ФАН. Начало реализации стратегии намечено на сентябрь 2020 года.
Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила лидеров ЕС, что из-за нынешней пандемии Европу ждет экономический кризис страшнее чем в 2008 году. Во многих странах введен жесткий карантин, предприятия не работают, граждане теряют доход, компании разоряются. На форуме "Двадцатки" в конце марта страны-участницы постановили выделить $5 трлн для поддержки мировой экономики, а помощь наиболее пострадавшим странам возложили на МВФ. Тем удивительнее выглядят дорогостоящие планы ЕК на пропаганду.

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