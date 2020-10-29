Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Политика

Евросоюз поругался с Эрдоганом. России это только на руку - эксперт

29 октября 2020, 02:20  •  38 • Политика
Как заявил эксперт Александр Васильев, конфликт между Евросоюзом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только на руку России.
Конфликт между Францией и Турцией приведёт к тому, что последняя разочаруется в западных ценностях, что будет на руку России. Об этом телеканалу "360" рассказал директор российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев.
Ранее международный скандал спровоцировала карикатура на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая была опубликована в скандально известном французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.
Как пояснил Васильев, Россия довольно толерантно относится к мусульманам, одновременно оставаясь страной с христианскими ценностями. Карикатуру же воспринимают не только как оскорбление в адрес турецкого лидера, но и в качестве очередной нападки на ислам.
"Подобные нападки на Эрдогана и Турцию в лице Эрдогана, конечно же, ведут к разочарованию в Западе и западных ценностях, и, наверное, где-то это на руку России", - поведал эксперт.
Как рассказал изданию "ПолитЭксперт" политолог, Евросоз хочет надавить на Эрдогана, который не реагирует на намёки и постоянно нарушает общепринятые правила игры. Однако дальше словесных угроз европейские политики боятся зайти.
"Эрдоган посмеивается над тем, как его собираются сдерживать, потому что понимает, что для Запада конфликт с Турцией гораздо более опасен, чем конфликт с Европой для него", - добавил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
28 октября 2020, 22:40
"Победу под каким флагом одержали?!": В Киеве полицейские атаковали ветеранов
28 октября 2020, 22:40
"Это полный звиздец": Азербайджан разбомбил больницу с ранеными, Коц не сдержал эмоций
28 октября 2020, 22:40
Путин призвал Силуанова к ответу: "Когда, Антон, когда?"
28 октября 2020, 22:40
Что стоит на пути интеграции России и Белоруссии: ответ дал политолог
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
24 октября 2020, 14:10
Раскрыта тайна Лондона в связи с отравлением Скрипалей
23 октября 2020, 20:45
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.