Евросоюз поругался с Эрдоганом. России это только на руку - эксперт

Конфликт между Францией и Турцией приведёт к тому, что последняя разочаруется в западных ценностях, что будет на руку России. Об этом телеканалу "360" рассказал директор российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев.

Ранее международный скандал спровоцировала карикатура на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая была опубликована в скандально известном французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

Как пояснил Васильев, Россия довольно толерантно относится к мусульманам, одновременно оставаясь страной с христианскими ценностями. Карикатуру же воспринимают не только как оскорбление в адрес турецкого лидера, но и в качестве очередной нападки на ислам.

"Подобные нападки на Эрдогана и Турцию в лице Эрдогана, конечно же, ведут к разочарованию в Западе и западных ценностях, и, наверное, где-то это на руку России", - поведал эксперт.

Как рассказал изданию "ПолитЭксперт" политолог, Евросоз хочет надавить на Эрдогана, который не реагирует на намёки и постоянно нарушает общепринятые правила игры. Однако дальше словесных угроз европейские политики боятся зайти.

"Эрдоган посмеивается над тем, как его собираются сдерживать, потому что понимает, что для Запада конфликт с Турцией гораздо более опасен, чем конфликт с Европой для него", - добавил он.