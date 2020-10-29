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Евросоюз поругался с Эрдоганом. России это только на руку - эксперт
29 октября 2020, 02:20 • 38 • Политика
Как заявил эксперт Александр Васильев, конфликт между Евросоюзом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только на руку России.
Конфликт между Францией и Турцией приведёт к тому, что последняя разочаруется в западных ценностях, что будет на руку России. Об этом телеканалу "360" рассказал директор российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев.
Ранее международный скандал спровоцировала карикатура на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая была опубликована в скандально известном французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.
Как пояснил Васильев, Россия довольно толерантно относится к мусульманам, одновременно оставаясь страной с христианскими ценностями. Карикатуру же воспринимают не только как оскорбление в адрес турецкого лидера, но и в качестве очередной нападки на ислам.
"Подобные нападки на Эрдогана и Турцию в лице Эрдогана, конечно же, ведут к разочарованию в Западе и западных ценностях, и, наверное, где-то это на руку России", - поведал эксперт.
Как рассказал изданию "ПолитЭксперт" политолог, Евросоз хочет надавить на Эрдогана, который не реагирует на намёки и постоянно нарушает общепринятые правила игры. Однако дальше словесных угроз европейские политики боятся зайти.
"Эрдоган посмеивается над тем, как его собираются сдерживать, потому что понимает, что для Запада конфликт с Турцией гораздо более опасен, чем конфликт с Европой для него", - добавил он.
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