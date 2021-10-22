Евросоюз подтвердил готовность ввести персональные санкции против Белоруссии

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В Брюсселе нашли виновников "гибридной атаки"

Лидеры Европейского союза подтвердили готовность к принятию персональных санкций в отношении представителей белорусских властей. Об этом стало известно сегодня, 22 октября.

Причиной принятых мер называется миграционный кризис на границах Литвы и Польши.

Как указал глава Евродипломатии Жозеп Боррель, официальный Минск "заманил тысячи мигрантов" по туристическим визам для дальнейшего пересечения границ ЕС. Брюссель также пообещал рассмотреть меры для закрытия авиалиний, по которым якобы доставляют мигрантов в Белоруссию для дальнейшей переправки в Европу.

"Мы должны привлечь белорусское правительство к ответственности за эти действия, а также просмотреть списки авиакомпаний и туроператоров, причастных к такого рода использованию людей в качестве оружия, подталкиванию их к границам и созданию ситуаций, в которых просматривается вопиющее нарушение прав человека", – заявил Боррель.

В опубликованном по итогам саммита заявлении говорится о том, что Брюссель продолжит оказывать противодействие "гибридной атаке" со стороны Минска. В методы включены санкционные меры, которые затронут как физических, так и юридических лиц. В перечень войдут имена тех, кто, на взгляд инициаторов, причастен к кризису на границах Европейского союза.

Минск уже разработал стратегию по выходу из миграционного кризиса – власти предлагают Брюсселю сформировать черный список государств, которым необходимо принять ситуацию с жесткими ограничениями в виде запрета для своих граждан на въезд в Белоруссию.