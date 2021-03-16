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«Евросоюз подобен лучу света мёртвой звезды»

16 марта 2021, 01:20  •  75 • В мире
Президентские выборы 2022 года во Франции могут стать плебисцитом о членстве страны в ЕС
Ввиду предстоящих в 2022 году во Франции президентских выборов, на которых, вероятно, снова, как в 2017 году, столкнутся Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен, начал дебатировать вопрос о возможности выхода Франции из Евросоюза.
12 марта Le Figaro опубликовала статью своего обозревателя Лорана Эрбле «Кризис с ковидом, или Начало конца Европейского союза». За «коронавирусный» год на Западе стало модным объяснять многие политические и экономические события влиянием «пандемии», то же самое делает и французский журналист, указывая, как сильно за год просела европейская экономика. Вину за это обозреватель Le Figaro возлагает на руководство Европейского союза. Выход Великобритании из ЕС, говорит он, создал прецедент, показав, что быть вне Евросоюза может быть выгоднее, чем внутри него.
Вернем нашу демократию, требуют французы
«ЕС – это дополнительная, парализующая бюрократическая структура, которая никогда не служит нашим интересам… – пишет Эрбле. – ЕС не защитил нас от финансового, экономического или медицинского кризиса. ЕС… был всего лишь рынком для транснациональных корпораций США или Китая… США продолжали навязывать нам свою волю, штрафуя наши компании или выходя из ядерной сделки с Ираном, как им заблагорассудится... ЕС обезоружил нас перед лицом кризиса в области здравоохранения… Если раньше французы, хотевшие выйти из зоны евро или ЕС, не составляли большинства, то в последние месяцы воду непрерывно льют воду на мельницу тех, кто этого хочет».
Желтые жилеты против Евросоюза
Эрбле сравнивает объёмы финансовых средств, выделенные в США и в ЕС под флагом «борьбы с коронавирусом» на поддержку экономики и населения: 5 триллионов долларов и 300 миллиардов евро. Правда, это сравнение мало что даёт, учитывая, что такая помощь не только подпорка экономике и инструмент социальной политики, но и канал надувания финансовых пузырей, которые имеют свойство рано или поздно лопаться.
При этом указания на «кризис с ковидом» и на то, что Франция зреет для выхода из Евросоюза, обнаруживают подоплеку рассуждений французского обозревателя: его беспокоит, кто выиграет в конкурентной борьбе корпораций – производителей медицинских препаратов. «ЕС, – сетует Эрбле, – настолько медленно ведет переговоры [с Соединёнными Штатами], что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины [вместо американской]».
Напряжённость в отношениях между французскими сторонниками и противниками выхода из Евросоюза, отмечает и другая французская газета Le Monde: «За полтора года до президентских выборов во Франции за Марин Ле Пен готовы проголосовать примерно столько же избирателей, сколько за Эмманюэля Макрона». Одним из главных пунктов предвыборной программы Марин Ле Пен может стать проведение референдума по вопросу дальнейшего пребывания Франции в Евросоюзе. И хотя, утверждает Forbes, такой исход «не самый вероятный», к нему надо быть готовым.
Между тем Ле Пен демонстрирует уверенность в своей победе на выборах 2022 года. «Я думаю, что выиграю президентские выборы, – заявила она в интервью телеканалу BFМ. – Моя ответственность сейчас заключается в том, чтобы успокоить французов. У меня есть год, чтобы объяснить им, что я намерена сделать. Я глубоко убеждена, что программа, которую я выдвигаю, придаст новое значение политике и, прежде всего, восстановит связь с французским народом».
Ле Пен со своими сторонниками
Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенного службой Kantar Sofres-onepoint по заказу газеты Le Monde и государственной радиостанции France Info, большинство французов (56%) придерживаются мнения, что лидер Национального объединения может победить на президентских выборах 2022 года и возглавить государство.
По информации The Washington Post, в своё время вывести Францию из состава Евросоюза предлагал президенту Макрону президент Трамп. Трамп обещал французскому коллеге, что в случае выхода из ЕС он предложит французам двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем Франция имеет, находясь в Евросоюзе.
Напомним: Марин Ле Пен ещё в 2016 году говорила, что если Франция выйдет из Европейского союза, последний перестанет существовать: «Причина проста. Обе опоры, на которых ЕС зиждется – Шенген и евро – рушатся… Евросоюз подобен лучу света мёртвой звезды».
Заглавное фото: REUTERS/Hannah Mckay
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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