Евросоюз поддержал Навального… на словах: Разговоры о санкциях против России закончились пшиком

На совещании глав МИД Евросоюза обсуждался вопрос ареста Алексея Навального в России, однако конкретных предложений о введении новых санкций так и не поступило. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам мероприятия.

Он отметил, что Совет глав МИД ЕС, конечно, готов в случае необходимости принять соответствующие меры, но только когда будут соответствующие обстоятельства. Также Жозеп Боррель добавил, что вопрос о введении новых санкций в отношении России "не закрыт".

Некоторые участники встречи спрашивали о том, каким может быть лучший ответ на события в России. Но конкретных предложений не было,

- сказал глава евродипломатии в ответ на вопрос журналистов о новых санкциях.

Напомним, что в настоящее время против России уже действуют европейские санкции, наложенные за воссоединение с Крымом и конфликт в Донбассе, в котором Россия не участвует.