|
Евросоюз поддержал Навального… на словах: Разговоры о санкциях против России закончились пшиком
26 января 2021, 02:20 • 123 • Политика
Главы МИД ЕС не предлагали антироссийских санкций из-за Навального. "Некоторые участники встречи спрашивали о том, каким может быть лучший ответ на события в России. Но конкретных предложений не было", - признался он.
На совещании глав МИД Евросоюза обсуждался вопрос ареста Алексея Навального в России, однако конкретных предложений о введении новых санкций так и не поступило. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам мероприятия.
Он отметил, что Совет глав МИД ЕС, конечно, готов в случае необходимости принять соответствующие меры, но только когда будут соответствующие обстоятельства. Также Жозеп Боррель добавил, что вопрос о введении новых санкций в отношении России "не закрыт".
- сказал глава евродипломатии в ответ на вопрос журналистов о новых санкциях.
Напомним, что в настоящее время против России уже действуют европейские санкции, наложенные за воссоединение с Крымом и конфликт в Донбассе, в котором Россия не участвует.
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 января 2021, 14:30
|
21 января 2021, 07:45
|
23 января 2021, 00:05
|
24 января 2021, 21:00
|
23 января 2021, 09:15
|
22 января 2021, 01:10
|
21 января 2021, 15:05