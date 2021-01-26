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Евросоюз поддержал Навального… на словах: Разговоры о санкциях против России закончились пшиком

26 января 2021, 02:20  •  123 • Политика
Главы МИД ЕС не предлагали антироссийских санкций из-за Навального. "Некоторые участники встречи спрашивали о том, каким может быть лучший ответ на события в России. Но конкретных предложений не было", - признался он.
На совещании глав МИД Евросоюза обсуждался вопрос ареста Алексея Навального в России, однако конкретных предложений о введении новых санкций так и не поступило. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам мероприятия.
Он отметил, что Совет глав МИД ЕС, конечно, готов в случае необходимости принять соответствующие меры, но только когда будут соответствующие обстоятельства. Также Жозеп Боррель добавил, что вопрос о введении новых санкций в отношении России "не закрыт".
Некоторые участники встречи спрашивали о том, каким может быть лучший ответ на события в России. Но конкретных предложений не было,
- сказал глава евродипломатии в ответ на вопрос журналистов о новых санкциях.
Напомним, что в настоящее время против России уже действуют европейские санкции, наложенные за воссоединение с Крымом и конфликт в Донбассе, в котором Россия не участвует.

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