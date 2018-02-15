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Евросоюз побоялся вводить новые санкции против России из-за Украины
15 февраля 2018, 03:24 • 282 • Политика
Санкции не являются самоцелью, заявили в Брюсселе.
Евросоюз отказался от идеи ввести собственные санкции против России, о чем некоторые европейские политики призывали в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.
По его словам, санкции для ЕС не являются самоцелью, их смысл в стимулировании выполнения Россией Минских соглашений. "Это основная задача санкций ЕС, в данный момент других санкций нет на повестке", - сказал Эдерер.
По его словам, санкции США являются выражением их собственной политики давления на Россию. В доказательство этого он сослался на закон CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act).
В то же время Эдерер подтвердил, что связанные с Минскими соглашениями санкции координируются Вашингтоном и Брюсселем.
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