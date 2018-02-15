Евросоюз побоялся вводить новые санкции против России из-за Украины

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Санкции не являются самоцелью, заявили в Брюсселе.

Евросоюз отказался от идеи ввести собственные санкции против России, о чем некоторые европейские политики призывали в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

По его словам, санкции для ЕС не являются самоцелью, их смысл в стимулировании выполнения Россией Минских соглашений. "Это основная задача санкций ЕС, в данный момент других санкций нет на повестке", - сказал Эдерер.

По его словам, санкции США являются выражением их собственной политики давления на Россию. В доказательство этого он сослался на закон CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act).

В то же время Эдерер подтвердил, что связанные с Минскими соглашениями санкции координируются Вашингтоном и Брюсселем.