Евросоюз переврал санкции, введённые Россией. Русских обещали наказывать снова и снова

В заявлении Евросоюза по факту введения Россией санкций против европейских граждан перевран смысл ограничений. Пока ответные действия от ЕС не последовали, однако обещание наказывать русских снова и снова имеется.

Евросоюз оставил за собой право на введение ответных мер в отношении России после введения санкций в отношении европейских граждан. Накануне Москва заявила о лицах, которым запрещён въезд на территорию нашей страны. Позиция ЕС в этой связи представлена в заявлении глав трёх европейских институтов - Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

Представители европейских ведомств полагают, что Россия не имела права вводить ограничения. Логика странная, поскольку санкции были введены в ответ на действия ЕС. Тем не менее в заявлении сказано:

Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений.

Итак, санкции, введённые Россией, осуждены. Они, с точки зрения Европы, "неприемлемы, юридически необоснованны и безосновательны". И даже суть санкций была перевёрнута в европейском заявлении с ног на голову. Как известно, ограничения были введены в отношении конкретных лиц - кстати, точно так же, как это делается нашими европейскими партнёрами. Однако, с точки зрения авторов заявления, введённые Россией ограничения направлены "непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц".

Отдельно о санкциях высказалась еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, также включённая в свежий санкционный список нашей страны. Она полагает, что действия России "заслуживают сильной и постоянной реакции".