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Евросоюз переврал санкции, введённые Россией. Русских обещали наказывать снова и снова
01 мая 2021, 13:00 • 75 • Политика
В заявлении Евросоюза по факту введения Россией санкций против европейских граждан перевран смысл ограничений. Пока ответные действия от ЕС не последовали, однако обещание наказывать русских снова и снова имеется.
Евросоюз оставил за собой право на введение ответных мер в отношении России после введения санкций в отношении европейских граждан. Накануне Москва заявила о лицах, которым запрещён въезд на территорию нашей страны. Позиция ЕС в этой связи представлена в заявлении глав трёх европейских институтов - Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.
Представители европейских ведомств полагают, что Россия не имела права вводить ограничения. Логика странная, поскольку санкции были введены в ответ на действия ЕС. Тем не менее в заявлении сказано:
Итак, санкции, введённые Россией, осуждены. Они, с точки зрения Европы, "неприемлемы, юридически необоснованны и безосновательны". И даже суть санкций была перевёрнута в европейском заявлении с ног на голову. Как известно, ограничения были введены в отношении конкретных лиц - кстати, точно так же, как это делается нашими европейскими партнёрами. Однако, с точки зрения авторов заявления, введённые Россией ограничения направлены "непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц".
Отдельно о санкциях высказалась еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, также включённая в свежий санкционный список нашей страны. Она полагает, что действия России "заслуживают сильной и постоянной реакции".
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