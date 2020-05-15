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Евросоюз оценил воздействие пандемии на разные профессии и отрасли

15 мая 2020, 14:55  •  72 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Майшев
Пандемия коронавируса серьезно изменила ситуацию на рынке труда. Подразделение Евросоюза, агентство Cedefop опубликовало исследование (Cedefop’s Cov19R index) по оценке потенциального риска пандемии для представителей разных профессий и рабочих мест в европейских странах.
Исследователи установили связь рабочих навыков с риском или устойчивостью профессий при необходимости соблюдения обязательных мер социального дистанцирования. Для этого они взяли за основу 292 основных навыка, упомянутых в объявлениях о работе в ЕС. Они оценили, зависят ли эти навыки от личного взаимодействия между людьми, важны ли они для преодоления кризиса общественного здравоохранения и предоставления базовых услуг и позволяют ли они работать в удаленном режиме.
"Из этих навыков 60 были признаны сильно зависящими от личного социального взаимодействия. В основном они применяются в сферах коммуникаций, сотрудничества и творчества, оказания помощи и ухода, предоставления личных услуг, исполнительских видов искусства или создания медиа-контента", — говорится в докладе.
44 группы навыков были признаны наиболее устойчивыми к социальному дистанцированию, так как они имеют высокий потенциал для удаленной работы, например, как в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), или необходимы для предоставления базовых услуг, таких как здравоохранение, социальное обеспечение, безопасность и поставки продовольствия.
Почти треть (30%) рабочей силы ЕС подвергается очень высокому или высокому риску социального дистанцирования. В то же время, 7% работников могут продолжать выполнять свои задачи без серьезных сбоев. Инженеры, преподаватели, офисные служащие, ученые и IT-специалисты работают с небольшим риском или вообще без него.
"Весьма вероятно, что в компаниях с высокой долей занятости работников, подвергающихся риску социального дистанцирования, серьезно пострадают основные производственные или организационные процессы. Например, бухгалтер в ресторане имеет очень низкий риск нарушения социальной дистанции по сравнению с официантом, однако проблемы в основной деятельности ресторана представляют опасность для обоих сотрудников — они могут столкнуться с сокращением заработной платы или с увольнением в случае закрытия заведения", — сообщают авторы доклада.
Исследователи Cedefop также проанализировали структуру занятости и долю работников с различным уровнем риска социального дистанцирования в разных экономических секторах Евросоюза.
Они пришли к выводу, что сферы услуг ИКТ и энергоснабжения, а также профессиональных и финансовых услуг, наименее подвержены риску сбоев в своей деятельности, так как большинство работников могут выполнять свои обязанности удаленно, практически без личного социального взаимодействия. Развитая цифровизация этих секторов экономики защищает их от разрушительных последствий пандемии коронавируса.
"В отличие от этого, предприятия гостиничного бизнеса, питания, оптовой и розничной торговли, искусства, отдыха, транспорта, хранения и строительства подвергаются наибольшему риску нарушения мер социального дистанцирования", — отмечают исследователи.
Рассматривая долю занятости в сильно пострадавших секторах, Cedefop оценил общее влияние мер социального дистанцирования на рынки труда стран ЕС. Выяснилось, что рынки труда многих средиземноморских и всех балтийских стран в большой степени зависят от секторов, деятельность которых испытывает проблемы в ситуации пандемии коронавируса.
"Также на отрасли высокого риска приходится не менее одной трети рабочих мест в каждой стране Евросоюза. Все европейские рынки труда готовятся к трудным временам", — заключили авторы исследования.

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