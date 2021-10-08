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Евросоюз отказывается считать Лукашенко президентом Белоруссии - Латушко

08 октября 2021, 10:55  •  220 • Политика
Фото: president.gov.by
Европарламент включил в резолюцию по Белоруссии предложения оппозиции
Экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, который с лета прошлого года лишен всех должностей и дипломатического ранга за поддержку оппозиции, активно борется с президентом Александром Лукашенко. Возглавляемое им движение "Народное антикризисное управление" добилось поддержки от Евросоюза. 
Европейский парламент, по словам политика, включил в резолюцию по Белоруссии дополнительные десять пунктов, предложенные НАУ и другими демократическими силами в изгнании. Кроме непризнания итогов президентских выборов, в случае принятия документа ЕС перестанет считать Лукашенко главой государства. 
Сегодня некоторые европейские страны уже признают президентом Белоруссии Светлану Тихановскую, которая, по данным ЦИК РБ, проиграла на выборах. Теперь эта практика может быть распространена на все страны Евросоюза. 
"Впервые закладывается тезис о непризнании Александра Лукашенко президентом Белоруссии", – отметил Латушко. 
Также оппозиционер подчеркнул, что посадка в Минске самолета с Романом Протасевичем на борту может быть признана актом международного терроризма. По его словам, из-за этого Европарламент настаивает на дополнительных санкциях против режима Лукашенко. 
Кроме того, НАУ выступило с инициативой объявить сотрудников КГБ РБ персонами нон-грата на территории Евросоюза. Латушко отметил, что в качестве меры воздействия страны ЕС могли бы отзывать своих послов и ввести ограничения для белорусских дипломатов.

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