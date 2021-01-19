Евросоюз откажется от дальнейших санкций против России - политолог

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Западные страны устали от диктата Соединенных Штатов, считает аналитик

Европейские государства выступят с отказом от введения новых экономических рестрикций против России. Такое мнение выразил политолог Тимофей Бордачев.

По словам специалиста, о желании продолжить текущий антироссийский курс продолжают высказываться власти некоторых западных и восточноевропейских государств. Однако в настоящее время реальных ограничений против российской стороны следует ожидать лишь от Соединенных Штатов.

Таким образом, выразил уверенность Бордачев, очередные экономические меры воздействия на Москву могут принять только в Белом доме. Вероятнее всего, Европа пойдет в отказ, так как многие европейские лидеры осознают, что ухудшать уровень отношений с Кремлем уже некуда. Дальнейшие меры не приведут ни к чему хорошему

Что касается Германии, то власти ФРГ откажутся от дальнейших антироссийских рестрикций, которые могут поставить под удар дальнейшую судьбу "Северного потока – 2". Для немцев такой вариант неприемлем.

"Они не допустят, чтобы различного рода глупость из Восточной Европы и Прибалтики навредила их бизнесу", – заявил политолог в интервью "ПолитРоссии".

Ранее политолог Игорь Юшков заявил, что санкционное давление Вашингтона на участников "Северного потока – 2", представляющих интересы Швейцарии, может обойти стороной проект при определенных условиях.